不滿買熱咖啡沒杯架！火爆婦飆罵恐嚇店員：我燙到要告你

▲婦人因得不到咖啡杯架大鬧超商。（圖／翻攝匿名公社）

圖文／CTWANT

一名網友發文爆料指出，有位婦人在超商購買熱咖啡後，因店員未給杯架，她心生不滿竟當場大聲咆哮，甚至不斷謾罵稱「服務很差勁」，誇張行徑令目擊民眾傻眼，此事在網路上曝光後引發不少網友熱議。

一名網友在臉書社團「匿名公社」PO出一段影片，只見一名身穿黑色外套的婦人在超商購買1杯熱咖啡，她先詢問店員有杯架嗎，店員回應「我們買4杯才有杯架喔」，不料此話成為導火線，立刻引起婦人不滿，接著她便對店員破口大罵，甚至揚言威脅「咖啡這麼燙，如果我燙到的話，我要告你」，店員見狀無奈只好翻櫃子查找是否有杯架可提供。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但婦人仍未善罷甘休，繼續大聲飆罵「你們的服務真的很爛」、「可以態度好一點嗎」及「7-11買2杯就有了，你們居然沒有」，店員為緩和婦人火氣便好心詢問她「還是妳要買塑膠袋？」未料婦人竟拒絕持續發瘋怒吼，整起過程讓一旁客人看傻，並替店員抱不平直呼店員從未面露不悅或態度不佳。

事發過程全被民眾拍下並上傳影片至網上，結果引起廣大回應，許多網友紛紛留言「服務業難做」、「刁民無極限」、「不會喝冰的喔」、「嫌燙不要喝啊」、「誰家的媽媽，趕快帶回去」、「奧客起手式：你態度很差，服務很爛」、「1杯咖啡賺你多少而已還要被這樣糟蹋」等等。

延伸閱讀

▸ 妹子「懂一些會計」明年想考會計師 要公司給80K…一票人全搖頭

▸ 板橋2男「碰瓷機車」要求賠償2萬5手法曝光 警方：是慣犯

▸ 「自行車之神」癌末壽命剩2年 妻子也患罕病「不敢告訴孩」