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家鄉媽媽拿手好菜+復古旗袍秀　省府百人宴喚醒風華回憶

▲「省府百人宴」睽違4年登場，以家鄉菜、旗袍走秀重溫中興新村歲月風華。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「省府百人宴」睽違4年登場，以家鄉菜、旗袍走秀重溫中興新村歲月風華。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投中興新村「省府生活祭」主題活動日前登場，辦理睽違4年的「省府百人宴」，參與民眾一邊品嘗匯集大江南北各地菁英的老省府員工家鄉菜，一邊欣賞老中青少村民自發復古穿著的輕鬆走秀，猶如在精省27年多後重現中興新村的舊時魅力風華。

「省府百人宴」於10月19日進行，以老省府輝煌時代的「省府家鄉菜」為主題，由光榮里前里長陳武強經營的「帶人尋味」特色料理，與中興新村在地的高家麵館、貳月食藝、55號烘焙坊、黑狗兄傳統手工餅舖、德濟堂中藥行、王品桂花酸梅湯及中興新村村學堂的長者們，共同合作推出上海菜飯、蝸哉瑪琳糖、烏梅汁、桂花酸梅湯、涼拌魚熟、滷味拼盤、家常蔬菜烘蛋、米粉肉、糖醋蝦球、魷魚螺肉蒜、清蒸釀魚、省府甜燒餅等，都是過往省府時期中興新村宿舍各家媽媽的拿手好菜，好吃又別具歷史意涵。

▲「省府百人宴」睽違4年登場，以家鄉菜重溫中興新村歲月風華。（圖／南投縣政府提供）

▲「省府百人宴」睽違4年登場，以家鄉菜重溫中興新村歲月風華。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華也與中興大學副校長蔡清標等來賓，在陳武強示範下隨同體驗完成「涼拌魚熟」的最終步驟：先捏碎米粉，再混合拌勻，並高高堆疊，象徵「歲歲平安、合家安康、幸福吉祥」；現場也特別設置「省府裝扮體驗」打卡點，民眾可穿上省府時代服裝、拍照留念，而精心穿著旗袍等復古裝扮的老中青少俊男美女，也於宴席間當場走秀、既吸睛又令人驚豔。

▲「省府百人宴」睽違4年登場，以家鄉菜重溫中興新村歲月風華。（圖／南投縣政府提供）

▲「省府百人宴」睽違4年登場，以家鄉菜重溫中興新村歲月風華。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，縣府委託南投市公所擴大在中興新村辦理包括「夏午冰果事」及省府生活祭等活化活動，邀集來自中興新村、南投市及草屯鎮等10家以上的在地品牌，打造充滿特色的市集，也讓民眾可享受手作DIY體驗、親手創造屬於自己的作品；他也感謝老里長及在地民眾熱情參與促成百人宴這般的懷舊元素活動，讓人自然而然回憶起舊時的美好時光，希望未來多辦此類輕旅行的活動，持續帶動地方發展。

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