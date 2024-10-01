南投茶博尬電之夜、民歌之夜10／11-12登場　告五人、辛曉琪壓軸

▲新一代天團告五人、療傷歌后辛曉琪將於10月11、12日赴南投茶博會輪番壓軸開唱。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶業博覽會將於10月5日至13日在中興新村盛登場，活動期間將推出｢南投如此回甘~一心二夜演唱會」，包括10月11日｢尬電之夜」和、12日｢民歌之夜」2場大型活動，分別邀請新一代天團「告五人」、療傷歌后辛曉琪輪番壓軸演出，預計將帶動茶博另一波高潮。

南投縣新聞及行政處長蔡明志表示，今年茶博除延續過去豐富展演內容，並加入年輕化主題，新增許多年輕人喜愛的設計；其中深受民眾喜愛的｢民歌演唱會」將移師中興大操場舉辦，同時擴大增加一場以年輕人為主的｢尬電之夜」演唱會，由剛以〈又到天黑〉獲第35屆金曲獎年度歌曲獎的告五人擔綱壓軸演出，該團成軍以來獲獎無數，團員為男主唱兼吉他手雲安、女主唱犬青及團長兼鼓手哲謙，消息一出立即引起熱烈迴響。

10月12日則特邀深受4至6年級生喜愛的辛曉琪、潘越雲、殷正洋、方季惟、王瑞瑜、陳偉民、MVP迷霧森林，接連進行精彩演出，以連日跨年齡及跨族群的精采演出，邀請民眾一同享受青春當下、回憶過往年華。

兩天的演唱會都從下午5點半開始，11日將有告五人、街頭嘻哈樂團丘與樂、嘻哈樂團火星混蛋3組樂團，以及在Youtube擁有超過千萬觀看點閱率的情歌王子邱軍、今年8月攻「蛋（台北小巨蛋）」成功的超人氣男團Ozone原子少年演出。

此外，兩天活動期間從下午4點開始也安排辦理相關政令宣導：包括｢全民嘴交通」，民眾只要大聲說出交通安全宣導口號，就能免費獲得1個茶博最夯的、每天限量1千個的｢茶博杯」；到茶博會場打卡上傳FB或IG，還能獲贈每天限量500支的演唱會應援道具「拍拍手」；縣府消防局也同步推出拍貼機，提供闖關成功民眾現場拍攝各式有趣的照片；10月12日則再加碼6組藝人免費送100組氣球活動，只要說出相關政令宣導口號就能獲贈造型氣球一個。