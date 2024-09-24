南投世界茶業博覽會10／5登場　尬電之夜邀年輕人同樂

▲2024南投世界茶業博覽會將於10月5日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶業博覽會今年邁入第15屆，將於10月5日至13日在中興新村盛大展開，縣長許淑華表示，今年活動主打年輕化，規劃「千人手搖飲」和「尬電之夜」演唱會等內容，場館也增加至35個，邀請全國民眾來南投逛茶博喝茶、買茶。

今年南投茶博以「濃情蜜郁」為主題，縣政府23日辦理活動記者會，包括副縣長王瑞德、立委羅美玲、立法院長室顧問葉壽山、農糧署組長莊岳峰，縣議員蔡孟娥、林芳伃、張秀枝、林儒暘、吳棋楠，南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲、縣農會總幹事曾明瑞、鹿谷鄉農會理事長陳文益及13鄉鎮市農會總幹事及代表等多人亦到場共襄盛舉。

許淑華表示，今年茶博重點活動包括10月5日開幕當天的「千人擂茶」、晚間則有「千人茶宴」，10月6日則是「千人茶會」；其他假日期間還有「宜居城市-國慶升旗典禮」、「千人揉球-好野趣 茶布球音樂派對」、「一心二夜演唱會-尬電之夜及民歌之夜」、閉幕暨千人手搖飲活動等。

其中為吸引更多年輕人參與茶博活動，也增加許多年輕人喜愛的內容，包括千人手搖飲、咖啡可可區、藝人表演區、南投青農館、永續品味南投館及尬電之夜演唱會等展館與活動，使今年展館數比去年增加7個、達35個展館，並持續採用空調設計，讓參觀民眾都逛得舒適；而為紓解假日人潮及車潮，活動期間5個假日將提供免費接駁車，路線自縣立體育場經省訓團、小巨蛋到茶博會場。

許淑華強調，所有參展茶農都經縣府篩選合格、具有生產追溯及產銷履歷等資格，並導入茶葉產地鑑別技術，讓消費者喝得安心，也藉此為農民開拓通路及商機；縣府農業處指出，同時辦理4條路線的「南投茶鄉小旅行」，至竹山、鹿谷、名間、松柏嶺等茶鄉，體驗在地特色料理、觀光工廠等，而茶博期間到旅館、民宿住宿均可索取茶博體驗卷。