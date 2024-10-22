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憲法訴訟法修正案完成初審　民進黨團：藍白癱瘓憲法法庭與人民為敵

▲▼立法院司法法制委員會排審國民黨立委翁曉玲憲法訴訟法修正案，國民黨力求送出委員會，民進黨則甲級動員因應。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院司法法制委員會21日排審國民黨立委翁曉玲憲法訴訟法修正案。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委翁曉玲提出的《憲法訴訟法》修正草案21日在藍白人數優勢下完成初審，出委交由黨團協商。民進黨團22日召開記者會，痛批在野未學到教訓，再一次讓社會看到沒有討論的立法院，這樣的修法將癱瘓憲法法庭，是與人民為敵。

民進黨團幹事長吳思瑤說，國民黨團惡意修法，因為自己違憲，所以怕釋憲，為了逃避所以想毀憲，昨天在委員會將近10個小時，民進黨團的意見沒有被採納，他們非常謙卑要求公聽會，律師界都已經串聯，希望先審人事案，並撤回憲法訴訟法修正案，數十個民團也站出來反對惡修，但這些訴求國民黨團視而不見。

吳思瑤說，公聽會的目的是讓社會聲音可以進來立法院討論，但這樣的意見卻沒被接受，而到了要逐條討論，國民黨立委羅智強只會提案停止討論、逕付表決，這讓人比遺憾更遺憾，比憤怒更憤怒。

吳思瑤指出，藍白動輒認為大法官是服務政黨，但這是錯的，舊制的時候，人民申請釋憲高達95％，新制則高達98％，所以癱瘓憲法法庭，這是與人民為敵。藍白也幻想2、3位大法官可以決定憲法解釋，但這種極端案例並不存在，新制施行至今有48個釋憲案，扣除11案須迴避的釋憲案，高達37案都是15名大法官全員參與評議，迴避的11案中，當中10案有高於10位大法官參與評議，哪裡有少數決定，唯一存在的是藍白惡意擋人事案。

吳思瑤表示，藍白先擋人事案再修法，讓大法官十月底任期屆滿後無法遞補，僅剩8位，造成釋憲員額低，因為另外7位都補不進來，如果修法也不可能發生，因為翁曉玲要把大法官現有員額無限上綱成為法定員額，無法補齊15人憲法法庭，就是關門無法受理釋憲案。公聽會有這麼難嗎？劍指大法官又閹割司法權，召開公聽會為何害怕？為何不來直球對決？

民進黨團書記長蔡易餘則指出，針對翁曉玲的提案他有幾個法律上的質疑，首先，要把現有總額改為法定總額，但這會讓整個體制錯亂，《憲法訴訟法》第49條規定，立法委員現有總額四分之一以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決，針對立委也有現有總額四字規定，這四個字在《立院行為行使法》同樣第四條，是指有在立院會期開開始報到，然後要扣除去職、去世、解職立委人數，都要從現有總額扣除，同樣《憲法訴訟法》講到員額有立委、大法官的部分，所以翁曉玲處理大法官卻把憲法法庭組成限縮在法定總額，也就是《憲法增修條文》第五條所規定的15人，這兩個體制完全矛盾。

第二，蔡易餘說，以翁曉玲要把憲法法庭組成變成法定總額十五人，未來《憲法訴訟法》第九條規定的回避制度是否會互相扞格，假若有五個大法官過去有跟大法官解釋內容認為應該迴避，這個迴避扣除的人數，是否會衝擊他所講的15人法定總額？很明顯，翁曉玲虧他是法學博士，卻用這樣的條文讓體制混亂，讓《憲法訴訟法》前後無法對照，又讓立法、司法用不同制度，這個很誇張，唯一只有就是翁曉玲是要政治報復，企圖架空大法官，讓未來憲法訴訟無法開庭。

蔡易餘分析，接下來他們要把《憲法訴訟法》強行通過；第二，要把《憲法訴訟法》通過二分之一門檻要提高到三分之二，不合理之處在於過去大法官解釋時代，是指現有總額三分之一出席、出席人數三分之二同意，就會通過，這是過去架構，現在則以現有總額二分之一，翁曉玲貿然把現行二分之一拉高為三分之二；第三，不行使未來大法官同意權，讓大法官人數始終維持在八人，就讓人民無法尋求大法官開庭，請國民黨一定要三思，真的要這樣幹到底嗎？

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