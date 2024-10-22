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控羅智強偷拍　吳思瑤：拿不出專業愧對於選票

▲▼羅智強偷拍。（圖／翻攝臉書／吳思瑤）

▲羅智強偷拍。（圖／翻攝臉書／吳思瑤）

記者皮心瑀／台北報導

立法院司法法制委員會21日為《憲法訴訟法》修正草案21日三黨交鋒8小時，最終在藍白人數優勢下完成初審，出委交由黨團協商。民進黨團幹事長吳思瑤則控訴，在討論法案過程中，國民黨立委羅智強竟偷拍他，22日進一步批評，羅智強拿不出專業，卻在嘻嘻哈哈搞偷拍，是愧對於選票。

吳思瑤表示，當天她是希望針對《憲法訴訟法》修正草案可以開公聽會，但看到羅智強拿手機對她，她清楚說請不要這樣，但對方說是在自拍，她選擇相信，接著說開公聽會主題，因為她關心的是法案討論，忙到晚上看到社群上在傳這段影片，這根本不是在自拍，她當然覺得不舒服，更覺得為什麼要說謊。

吳思瑤指出，羅智強在委員會只有兩貢獻，不參與實質討論，因為他沒有實質專業，他只負責提案表決、終止討論，再來就是搞偷拍，這麼嚴肅的法案討論，竟然還嘻嘻哈哈面對，有這種民意代表，難怪社會認為這屆立委素質之低，羅智強拿不出專業，那是愧對選票。

不過羅智強今受訪時指出，事實上，為什麼要拍吳思瑤？因為吳思瑤當時已經先拿著手機，走到面前一直拍他，自己當然也把手機拿起來拍，還開玩笑說「自拍不行喔」，但其實自己沒有按下錄影鍵，反正過程就是兩人拿著手機對峙，而且後來自己吃東西，吳思瑤也是一直拍他，他還大方拿起食物回應。

羅智強認為，吳思瑤拍他，自己不會罵她是「政治癡女」，因為很沒必要，當然人對自己有自信不是壞事，吳思瑤有很強的自信，這點他尊重，但自己沒那麼有自信，不會人家拍他就罵說是「癡女」，因為知道人家拍他就不是「那個意思」。

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