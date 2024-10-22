父親拜票「交4千元給選民」　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

▲宜蘭縣議員莊淑如，高等法院判決她當選無效確定。（圖／翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

曾經3度當選宜蘭縣議員的莊淑如，父親莊阿養2022年10月間趁著拜票時，當場向一位選民交付4千元，請託投票給女兒，莊男最後遭判刑定讞。檢方也提出當選無效之訴，一審判決莊女敗訴，莊女再上訴，高等法院22日二審駁回上訴，莊淑如確定當選無效。

國民黨籍的莊淑如，曾經當選第16屆的宜蘭縣議員，中斷2屆後，又在2018年再度當選，2022年間她尋求連任，最後在17名候選人應選7人中，吊車尾順利連莊。但最後爆發這起買票案件，還是讓莊淑如失去議員寶座。

本案刑事部分，乃因莊男於2022年10月初某日下午2、3點時，前往選區向選民逐戶拜票。在陳姓選民的住處中，莊男當場拿出4千元現金交給陳男，拜託陳男務必投票支持女兒當選。陳男當場收下現金並允諾投票。案經檢調單位查獲，檢方提起公訴，莊男最後遭判刑2年6月定讞。

檢方提起公訴時，就一併提出民事當選無效訴訟。一審宜蘭地方法院審理後，判決莊女當選無效。莊女不服，上訴第二審，高等法院二審審理後，22日做出宣判，高院仍認定買票行為確實影響到選民的判斷能力，因此仍認定當選無效，駁回莊女的上訴。全案就此確定，莊女確定當選無效，將由落選頭、民進黨的黃惠慈遞補議員。