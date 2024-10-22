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TVBS民調／賴清德國慶文告獲五成滿意　57%民眾支持賴「祖國論」

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

TVBS民調中心今（22日）公布最新民調，對於總統賴清德國慶大典演說，有49%民眾表示滿意、41%不滿意。至於賴於國慶晚會上發表的「祖國論」，則有57%民眾表示支持，26%民眾不支持，若與政黨支持度交叉分析，則民進黨、民眾黨支持者與中立民眾都過半支持，國民黨認同者則有63%不支持。

日前雙十國慶，總統賴清德以「團結台灣，共圓夢想」為題發表演說，提到要提升「國防」、「民生」、「災防」、「民主」四大韌性，打造更強韌的台灣，維護台海穩定。此外，10月5日的國慶晚會，賴總統發表的「祖國論」引起熱議，受到國內外媒體關注。雙十國慶的四天後，中國解放軍於台灣周邊展開軍事演習，向台灣施壓。

對於賴清德國慶文告，根據TVBS民調中心最新調查，64%民眾表示有看到或聽到賴清德總統的雙十國慶演說，49%民眾表示滿意，其中26%非常滿意、23%還算滿意，41%不滿意，其中21%不太滿意，20%很不滿意，另外10%民眾沒有表示意見。

在國慶日之前舉辦的國慶晚會上，賴清德以中華人民共和國過75歲生日，而中華民國是過113歲生日表示「就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的『祖國』。」

對於賴清德「祖國論」的說法，民調顯示，有57%民眾表示支持，26%民眾表示不支持，17%沒有意見。交叉分析顯示，各年齡層都是表示支持比例較高，其中20-29歲有72%支持，30-39歲及40-49歲有六成五以上支持此說法。民進黨認同者93%表示支持，民眾黨認同者67%支持，中立民眾53%支持，皆明顯高於不支持；而國民黨認同者則有63%不支持，高於23%支持。

此次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年10月11日至18日晚間18：30至22：00，共接觸1,118位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為257位，拒訪率為23.0%，最後成功訪問有效樣本861位（市話428、手機433），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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