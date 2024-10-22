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在日本找零「慘虧10倍錢」　大票旅客都遇過！在地人也上當

▲▼東京是日本經濟、文化、政治、交通的中心，亦被認為是全球最重要的都市之一。（圖／載自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」日前發文提醒，日幣500元和韓幣的500元相似度超高，然而價差卻有10倍之多，因此許多觀光客都曾上當過，就連在地人也未必能馬上察覺。

「日本人的歐吉桑」日前在粉專提到，日幣500元跟韓幣500元超像，但是價差10倍，真的需要小心，「在日本這詐騙一直都有，至少30-40年吧！有些人是惡意這樣做，有些人沒有惡意，但也不小心為之。」

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歐吉桑坦言，就連日本人也不一定會馬上發現，「所以收到500元零錢時，真的要注意喔！」

▲在日本找零「慘虧10倍錢」　大票旅客都遇過！在地人也上當。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

▲歐吉桑提醒，兩種500元硬幣相似度很高。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

對此，不少網友坦言曾被騙過，「暑假去九州就收到了，但不知道在哪邊發生的，直到投販賣機的時候，才發現某個硬幣一直無法使用，超虧的」、「韓幣10元也一直出現，上個月去日本就拿到一個，超不爽」、「去年在大阪搭計程車，下車時才發現司機找給我的錢裡面有500元韓幣，當時也很驚訝，是否有意就不得而知了」、「我被騙過」。

另外，許多網友也學到一課，直呼「台灣人去日本玩，分不出來照用的應該不少」、「感謝，下回去我要多注意」、「盡量使用信用卡就沒有這樣的鳥事」。

▼不少人都曾上當過。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

▲在日本找零「慘虧10倍錢」　大票旅客都遇過！在地人也上當。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

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