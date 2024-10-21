鴛鴦大盜「偷走整間房子」成本不用1美元！　超扯詐騙手法曝光

▲美國一對夫妻使用超簡單的騙術，成功偷走3間房屋。（圖／翻攝西爾斯波羅郡警長辦公室，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州一對夫妻被指控竊取3棟房屋，而他們使用的詐騙手法，不僅簡單到令人詫異，成本甚至不到1美元。不過，他們如今已雙雙被逮，面臨詐騙、盜竊財產等指控。

《紐約郵報》等外媒報導，50歲的維克多（Victor Rodriguez）與33歲妻子蜜雪兒（Michelle Cherry）透過偽造「免責轉讓契據」（quitclaim deeds）犯案，這種文件又被稱為簡單地契，是一種迅速轉讓房地產所有權的文件，但有心人士很輕鬆就可以在上面偽造簽名，奪走房地產所有權。

檢察官列農（Mike Lennon）表示，這對夫妻「尋找他們認為被遺棄的房子，然後使用網路資訊，在這些文件上偽造簽名，提交給法院書記官。」書記官辛蒂（Cindy Stuart）也說，偽造文書「只需要一名公證人和2個簽名，旁邊寫著地址」就可以完成。

根據監視器畫面，維克多與蜜雪兒假扮成不同屋主，自信滿滿地拿出偽造文件，承辦所有權轉讓事宜。而在佛州，這項業務的處理費用只要70美分（約新台幣22元）。

檢察官列農指出，這種詐騙不僅大幅增加，也越來越普遍。他懷疑，嫌犯的犯案動機，是想要把這些房屋拿來貸款，或者賣給毫無戒心的買家，「讓別人偷走你的房子，就像是偷走美國夢。」

這對鴛鴦大盜的受害者，包括維克多的前岳父，以及比爾比夫婦（Larry and Dreama Bilby）。維克多與蜜雪兒在今年3月落網之後，依然拒絕承認詐欺罪，並且透過律師堅稱無罪。隨著案情曝光，也讓輿論呼籲制定更嚴格的財產法律。