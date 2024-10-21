加州台裔造勢支持川普　不滿美國經濟治安現況

▲圖為揮舞美國國旗的川普支持者。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電

洛杉磯台裔川普支持者昨天在街邊集會，揮舞美國國旗，為共和黨總統候選人川普造勢，表達對民主黨主政下經濟與治安現況的不滿。

支持保守價值的台灣人團體「北美福和會」19日在洛杉磯郊區的阿凱迪亞（Arcadia）公園為川普造勢，舉「讓美國再次偉大」（MAGA）、「台灣裔美國人支持川普」等標語，喊口號「戰鬥」（fight）。

10多名台裔美國人站在馬路邊搖旗喊口號，他們大多是在美國居住40年以上的年長移民。活動發起人鄭英傑受訪表示，保守派支持美國憲法代表的立國精神，川普是美國的「救命稻草」。

鄭英傑支持川普當總統，認為這樣美國才會強大，「不僅對台灣好，對全世界都很好，有一個強大的美國才能保衛民主、自由、法治的世界，對抗極權」。

雖然加州民主黨支持者占多數，但這群川普支持者在街邊造勢，仍吸引一些車輛按喇叭表達支持。來自愛達荷州（Idaho）的拉西（Jason Laase）正好在洛杉磯拜訪家人，特地停車參與造勢，拿著麥克風喊口號。

拉西表示，支持川普的最重要原因是經濟，「我支持川普是為了錢，為了我家人銀行裡的錢，為了我口袋的錢」。

拉西表示，最近幾年因為通貨膨脹，無論是車子加油、購買生活所需，人們都要付出比以往更多的錢，他的一些員工為了溫飽，甚至要打好幾份工、加班，只為了有足夠的錢過生活。

他希望這次選出來的總統，能夠關心民生經濟，讓美國的經濟再度強大。

拉西在加州出生長大，30多歲搬到愛達荷州，已在愛州居住11年。他說，川普支持者站出來造勢的場景，在愛達荷州司空見慣，但在加州很少見，今天看到這群台裔川普支持者在街邊造勢，他特地停下車來表達支持。

台裔移民郭樹人不滿民主黨長期執政下加州治安惡化，例如洛杉磯9月發生，50多名蒙面青少年集體闖入一家7-11便利商店洗劫商品的事件。他不滿加州這一類偷搶商店「零元購」案件層出不窮，執法單位卻採放任態度。

郭樹人認為，只有川普勝選，與人民最切身相關的治安和經濟問題才會得到改善。（編輯：韋樞）