重金搶人才！美國半導體大廠「幫員工還學貸」　最高補助91萬

▲美國晶圓代工廠格羅方德表示，這項計畫至今有237名員工參加，總計已發放超過10萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

為了吸引人才、留住員工，美國晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）今夏起協助符合資格的員工還學貸，每人補助金額最高可達2.85萬美元（約新台幣91萬元）。公司發言人透露，這項福利推出至今有237名員工受惠，已發放超過10萬美元（約新台幣319萬元）。

商業內幕報導，格羅方德今年5月推出這項學貸減免福利計畫，協助美國80多所大學院校者償還從學士學位至博士學位背負的學貸。28歲女員工摩根（Morgan）就是使用這項福利的其中一人，她2018年畢業時背負超過2萬美元的學貸，當時希望能在2032年之前還清，但在過去這一年償還學貸這件事變得更加輕鬆，預計2028年就能還清剩餘1.6萬美元學貸，比原本計畫的時間提早4年。

公司發言人透露，這項計畫至今有237名員工參加，總計已發放超過10萬美元（約新台幣319萬元）。格羅方德表示，學貸減免有助於吸引人才，同時留住現有員工，這項計畫已取得初步成果，人才持續增加，員工反饋也很正面。

格羅方德人資長羅曼（Pradheepa Raman）指出，「這不只是為了吸引人才，而是為了留住人才，確保團隊感受到支持，準備好在如此重要產業之中發揮領導作用」。

除了格羅方德，也有其他半導體產業公司推行類似的學貸償還計畫，例如輝達（Nvidia）。