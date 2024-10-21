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中國無論如何都會軍演！　專家分析：真正目標是美國

▲▼中台關係,中國,台灣,軍演,兩岸,共軍。（圖／路透）

▲專家認為中共軍演目標是圍堵美國增援。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中共解放軍14日無預警發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，外界認為是針對總統賴清德在國慶日的演說。但專家認為，中共無論如何都會進行軍演，目的是讓台灣民眾對政府失去信心，而真正的目標也非封鎖台灣，而是演練如何圍堵美國援助。

根據《福斯新聞》報導，中共解放軍發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演的原因，外界多半認為是針對賴清德國慶日當天的演說內容，但華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）中國問題專家范麗莎（Elizabeth Freund Larus）指出，「中國早已計劃這些演習，無論賴清德說了什麼，他們都會進行。」

范麗莎表示，這些軍事演習的目的是消耗台灣的軍事裝備和人員，並威脅台灣的安全，「這會讓台灣民眾對政府失去信心，最終改變台灣與中國分離的現狀。」

中華民國戰略研究學會資深研究員張競也指出，中共軍演的目標可能不是台灣，因為從日本公開的軍事日誌來看，從軍演之前的數天內，日本已經追蹤到俄羅斯和中國的船隻，從船隻的位置來看，它們不可能與短暫的台灣封鎖有關，「真正的目標是美國。」

張競解釋，共軍正在採取一種老式的「圍點打援」戰略，意即兵力部署的重點是打擊增援的力量，包圍只是輔助，「換句話說，就是練習如何伏擊來支援台灣的美國海軍，若能說服美國，干預台灣海峽的行動不值得冒險，那麼北京就贏了。」

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