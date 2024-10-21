床上「跳來跳去」摔出窗外！　美4歲女童墜下5樓身亡

▲4歲女童在家玩耍，未料發生意外墜樓喪命。（圖／翻攝gofundme）



記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州13日發生悲劇意外，一名4歲女童在家中玩耍，爬到窗邊的一張床上「跳來跳去」，未料突然重心不穩，從敞開的5樓窗戶摔下去，最終不幸身亡。

每日郵報等外媒報導，此案發生在岸線市（Shoreline），女童摔到1樓之後，一名路人為其進行4分多鐘的心肺復甦術（CPR），直到醫護人員抵達為止。但她的傷勢太重，送醫後依然宣告不治。根據法醫判定，死因是墜落導致的頭部鈍傷。

目擊者安德烈（Andre Alexander）回憶，「我聽到有人尖叫之後，繞到後面去看……小女孩從窗戶摔下來了。」他也稱讚，那名幫忙做CPR的年輕人，是一名「真正的英雄」。

母親娜賈哈（Najaha Chancellor）回憶，那天她「一打四」，也就是靠自己照顧4個小孩，不知道是哪個孩子打開窗戶，女兒在床上跳一跳就「撞了上去，紗窗掉下來，她也跟著摔下去了。我完全失去理智。」

娜賈哈形容，女兒非常外向、愛表演，同時非常關心身邊所有人。她坦言「我永遠也沒辦法走出來」，因為保護小孩是母親的職責，但為了剩下的3個孩子，仍必須堅強起來。