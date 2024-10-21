台灣首例！詐10億男遣送德國原因曝　歐盟刑警「接機」押解歸案



▲遭國際刑警通緝列紅色通報的西班牙商人奧納德19日凌晨遭移民署解送出境。（圖說下同／桃園機場記者聯誼會提供）

記者張君豪／台北報導

在義大利犯下利用假汽車租售交易詐騙、獲取高達10億元新台幣的西班牙男子奧納德3年前潛逃來台，遭國際刑警組織發布紅色通報通緝、19日遭移民署強制出境，並註銷他入台簽證，但移民署處理奧納德過程並不順利，奧男先搭機到新加坡後也遭拒絕入境，又只能原機返回台灣，移民署20日晚間22時許再度將奧男強制驅離出國，經過外交部及移民署協調後，台灣政府與歐盟刑警總部取得共識，雙方議定在德國法蘭克福機場，由台灣移民署人員戒護下交接奧男給歐盟國際刑警，順利讓奧納德歸案面對所犯的詐欺重罪。

據了解，原本移民署透過西班牙駐台經貿辦事處、與西班牙警方取得聯繫，經與西國警方商議後，原本西國政府希望台灣把奧男驅離出境後，允諾會派員在新加坡樟宜國際機場交接拘捕奧男，但奧男抵達新加坡機場後，我方人員卻不見西國司法人員出現，台移民署人員只能陪同奧男搭機返台。





在移民署透過內政部與外交部跨部會聯繫後，台灣外交部與歐盟國際刑警組織溝通，雙方議定在德國法蘭克福機場交接奧男，歐盟國際刑警組之21日下午派遣警力在機場等候，奧男在台灣時間21日下午抵達法蘭克福機場，讓歐盟國際刑警順利將這名涉詐10億元的紅色通報重犯奧男逮捕歸案。台灣與歐盟國際刑警組織完成首次跨國聯合押解重犯的司法先例，辛苦近一周的移民署人員總算完成使命。

►獨／北市街頭「推車運屍700m」 52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍 「3大關鍵證物」全詭異消失

