詐10億西班牙男被遣返回台　移民署遣送出國「目的地保密」！

▲奧納德20日晚間被移民署遣送出國，目的地暫時保密。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）



文／中央社

西班牙男子奧納德19日因案被強制驅逐出境，但遭新加坡拒絕入境並於今天清晨遣返回台灣。移民署今天晚間進行遣送出國作業，至於目的地，移民署暫時保密。

奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）晚間9時35分許，在移民署國境事務大隊人員陪同下，走出照護室執行遣送出國作業，並搭乘服務車前往登機門登機。

對於媒體詢問奧納德將前往哪個國家，國境事務大隊人員低調沒有回應，僅表示移民署將統一說明。

奧納德在義大利涉犯汽車租售詐騙案，藏身台灣數年，為國際刑警組織紅色通報對象。移民署13日晚間通知他到案說明後，依違反入出國及移民法規定要求限期離境，但奧納德認為相關處分有違誤，向台北高等行政法院聲請提審，北高行認定移民署執行程序有瑕疵，裁定釋放。但奧納德19日凌晨已搭機離境。

奧納德因為是國際刑警組織通報對象，遭新加坡拒絕入境，並在今天清晨遣返回台，由於奧納德為禁止入國對象，因此在抵台後，移民署國境事務大隊依規定禁止奧納德入國，並協調安排遣送，等待遣返期間，除依法安排照護奧納德，同時積極聯繫同意轉機國家。

移民署19日晚間指出，此案是依據入出國及移民法規定，於18日召開強制驅逐出國案件審查會，經與會專家學者討論後，認為奧納德有危害台灣利益、公共安全或公共秩序之虞，決議將奧納德強制驅逐出境。

另外，奧納德已遭台灣列為禁止入國管制對象，若他搭機赴台，將依移民法禁止入境。