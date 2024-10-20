西班牙10億男聲請假處分！台北高等行政法院駁回

▲奧納德聲請假處分，被台北高等行政法院駁回。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）



記者黃哲民、柯振中／台北報導

西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）因涉嫌10億元的詐欺案，被移民署決議強制驅逐出境，且也被列為禁止入國管制對象，奧納德因此透過律師，向法院聲請假處分。對此，台北高等行政法院20日晚間認定無從准許，裁定駁回。

奧納德透過律師，向法院聲請架處分，理由是移民署11日通知到台北市專勤隊接受調查，等到調查接受完畢後，移民署又以有入出國及移民法（下稱移民法）第18條第1項及第2項事由，要求奧納德19日前出國。

當時移民署通知奧納德出席18日的強制驅逐案件臨時審查會，不過奧納德有提出改期，不過移民署仍在原訂時間舉行審查會。奧納德因此認為，這些行為違反移民法第36條第4項之規定，不符合正當程序原則之保障。

▲奧納德聲請假處分，被台北高等行政法院駁回。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）



因此，奧納德以是否有移民法第18條第1項及第2項事由，以及移民署舉行的臨時審查會是否符合正當成具，屬於兩造間有爭執之法律關係，為了防止奧納德發生重大損害，因此請求法院作出暫時狀態假處分的裁定。

不過，台北高等行政法院認為，依照奧納德所述的情節，尚難認定將發生重大損害，或導致急迫之危險，非定暫時狀態處分，不足以防止或避免。

台北高等行政法院說，奧納德請求回復原狀，是指得以在台灣居留而無慮於被驅逐出國的狀況，在上述註銷居留及強制驅逐出國處分未經撤銷或廢止前，恢復原狀根本無實現之可能，而欠缺保護必要要件甚明。

台北高等行政法院認定，奧納德意旨所述的回復原狀，僅在排除上述行政處分之效力始有達成目的之期待，自難認具有定暫時狀態處分之合法性及必要性。此案不符合行政訴訟法規定之定暫時狀態處分要件，無從准許，裁定駁回。可抗告。