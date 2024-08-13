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日本國寶級「指物師」來台指導　促進木藝文化經驗傳承

▲▼ 。（圖／台中市建築文化教育基金會提供）

▲台中市建築文化教育基金會於逢甲大學舉辦「公東高工與日本德島指物匠藝跨國交流」活動。（圖／台中市建築文化教育基金會提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市建築文化教育基金會於逢甲大學舉辦「公東高工與日本德島指物匠藝跨國交流」，邀請到日本國寶級「指物師」富永啓司與山口寿輝親臨指導，與逢甲大學建築專業學院、台灣科技大學、逢甲EMBA校友及基金會董事們一起擔任業師，為25名公東高工與逢甲大學學生帶來一場前所未有的木藝盛宴。活動期間為12日至21日止。

建築文化教育基金會表示，「指物」為日本傳統的木材加工技術，完全不使用釘子，直接以木材組合，使用此技術做成的家具或製品都可以稱作指物。日本國寶級「指物師」富永啓司將於16日來台親自指導「障子門片」製作，從實木選材、設計構思到不使用釘子接合僅靠刻榫加工結構與黏貼和紙秘訣，傳承予台灣學子們多年職人經驗及溫故知新歷程。

公東高工位於台東縣，是以木工聞名的職業學校，參與本次活動的陳姓學生說，對這次活動充滿期待，特別是木工實作的部份，希望能提升自己的實作技能和創意思維；楊姓同學認為，這次活動要和大家合作完成一個大作品，對他來講是一個挑戰，希望10天的工作營能夠跨越技術上的突破，滿載而歸。

建築文化教育基金會指出，透過跨界國際實務交流活動，讓學生貼近傳統木工技藝精髓，激發創意潛能，探索創新設計的無限可能。此次實作材料採用自然素材也符合永續發展理念，希冀通過工作營，在永續低碳浪潮下更關注在地深耕，也融合自然、文化和永續低碳，推動傳統木作技藝的創新發展，培育台灣在地更多具匠人精神與對環境責任關注的新一代工藝新星。

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關鍵字：

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