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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸50家文創品牌在「榕」交流　第9屆閩台文創周分享城市匠心

▲▼ 第十九屆林博會、閩台文創，300多家台灣品牌參展 。（圖／台商提供）

▲第九屆「匠心意蘊」閩台文創周在福建福州啓動，兩岸50多家文創品牌一起參展交流。（圖／台商提供）

記者任以芳／福建報導

第九屆「匠心意蘊」閩台文創周在福建「榕城」福州啓動，活動匯20多家台灣文創品牌，以及30多家福建本土的文創品牌，吸引上百位兩地的文創業者參與。來自台灣的陳怡君也表示，希望通過此次活動，向觀眾分享兩岸各個城市的獨有味道。

本屆活動現場，熱鬧非凡。來自台灣台北、台南、台中、基隆等地的20多家台灣文創品牌，以及30多家福建本土文創品牌，共同設置了台灣藝術名家展示區、閩台精品文創區、非遺敢潮文創區、創意互動體驗區。展示融合藝術美學與人文精神的新銳設計、創意十足的「非遺」潮物、以及獨具閩台風情特色的「新生舊物」等新創意。

閩台文創周啓動儀式，台灣文創業者代表段湘麟分享自己2018年到福州打拚的心路歷程。他期待，兩岸文創業者一起攜手探索新創意、新技術、新方法，打造具有影響力的文創品牌，以滿足兩岸同胞對美好生活的嚮往和追求。

大陸文創業者代表吳少華已連續參與三屆閩台文創周活動，他表示，作為一名長期在工藝手藝、文創、文旅、鄉村振興、影視等多元領域跨界學習、深耕與拓展的業者，希望能夠借助「匠心意蘊」閩台文創周的平台，展現文化的多樣性，促進閩台文化的交流與互鑒。

本屆活動邀請許多台灣文創者來交流，「一聞到茉莉花的香氣，我就立刻想到了福州。同樣，我也帶來了很多充滿台灣特色的味道。」來自台北的香氛品牌代理人陳怡君說，此行也在心裡留下深刻印象。

▼ 第九屆閩台文創周吸引20多家台灣、30多家福建本土的文創品牌參展。（圖／翻攝中新社）

▲▼ 第十九屆林博會、閩台文創，300多家台灣品牌參展 。（圖／台商提供）

「匠心意蘊」閩台文創周活動自2016年起已連續舉辦八屆，是福建省文化和旅遊廳近年來重點打造的閩台文創產業交流合作活動品牌，也是第九屆福建藝術節的重要配套活動。

本次活動邀請了上百名閩台兩地文創業者，開展閩台文創市集、文創主題沙龍、手作技藝創作、文藝展演和文創公益競拍等豐富多彩、形式多樣的活動，展示兩岸精品手作商品、閩台特色文創產品、代表性非遺項目衍生品等。

兩岸文創業者彼此激盪創意交流，來逛攤位的民眾也可以近距離體驗非遺創作的樂趣，感受兩岸多元多彩的文化藝術。該活動也為兩岸文創業者搭建精品展示、技藝互動、交流互鑒的合作平台，推動兩岸文旅融合發展。

▼ 逛攤位民眾可近距離體驗兩岸文創產品魅力。（圖／翻攝 中新社）

▲▼ 第十九屆林博會、閩台文創，300多家台灣品牌參展 。（圖／台商提供）

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