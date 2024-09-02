桃園2024外國人文化交流系列活動　東南亞廚房派對接力登場

▲市議員林政賢體驗菲律賓平民美食「珍珠椰奶」製作。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局辦理「2024外國人文化交流系列活動」，繼「桃園之星」外國人才藝決賽暨表揚優良外國人活動，圓滿落幕後，由「東南亞廚房派對、藝遊東南：色彩與故事、街區小旅行」接力登場。「東南亞廚房派對」首場於8月31日在桃園區春日里活動中心，進行菲律賓平民美食「酥脆皮豬、珍珠椰奶」示範製作，民眾參加熱絡。

市議員林政賢出席活動表示，美食是情感經營的媒介和連結，相揪一起吃好料，是許多三五好友下班或空閒時，歡樂的聚會。桃園市因為工商及產業發達，有逾13萬的外國人(移工)，而桃園區後火車站一帶，因交通便利，日久成為移工聚集的地方，許多東南亞包括越南、印尼、菲律賓、泰國等國家為主的異國美食商店林立。

▲桃園「東南亞廚房派對」春日里里長簡郁陞(右二)全力支持。（圖／記者楊淑媛攝）

為友善對待更多的外國人，林政賢表示，他在市議會提案爭取桃園區後站發展成為異國美食商圈，受到重視，期吸引各地民眾前往觀光、感受桃園的多元文化從異國美食開始。

▲簡郁陞里長和擅長料理的母親(右三)提供台式美味料理交流分享。（圖／記者楊淑媛攝）

春日里里長簡郁陞很高興「東南亞廚房派對」第一場活動，於該里舉辦，認為桃園長久以來，對於新住民、外國人有非常多的友善政策和活動，尤其是透過異國美食的交流，相互學習，畢竟地球村的年代「我們都是一家人」。簡郁陞里長和擅長台式料理的母親，也在活動中提供台式炒米粉、油飯、雞酒、滷味、仙草冰等美味料理和大家交流分享。

勞動局專員周聖穎表示，桃園市的外國人(移工)人口為全台最多的縣市，而這些外國人亦成為桃園密不可分的一份子，市府舉辦外國人文化交流系列活動，希望透過文化活動讓大家能夠認識移工的文化，減少彼此之間的隔閡，其中，美食是讓大家認識多元文化的方式，也是最親切的方式。