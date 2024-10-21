北韓派兵協助侵烏　澤倫斯基嘆：對全球不是好事！估部署「此處」

▲澤倫斯基前往比利時布魯塞爾拜訪歐洲議會，與歐洲議會議長梅索拉展開會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從烏克蘭媒體月初爆料，有6名來自北韓（朝鮮）的軍官在烏東頓涅茨克州遭到烏軍飛彈炸死的消息後，相關證據顯示，北韓正向俄國支援精銳部隊，包括南韓的衛星捕捉到俄軍登陸艦曾北韓運輸士兵的畫面。對此，烏克蘭總統澤倫斯基認為，一旦讓北韓軍在現代戰爭中累積作戰經驗，對全球都不會是好事。

根據《路透社》，澤倫斯基於當地時間20日透過視訊發表演說，針對近來北韓派兵參與俄烏戰爭侃侃而談。他認為，隨著許多衛星影像的畫面被曝光，愈來愈多證據顯示，北韓不僅向俄國援助彈道飛彈、彈藥、軍事裝備等，如今更直接向俄國輸出精銳部隊，為的就是協助俄國總統普丁侵略烏克蘭。

澤倫斯基表示，「不幸的是，一旦北韓在現代戰爭中接受訓練，則將來會對全球局勢大大助長威脅與不穩。若全球到現在仍保持沉默，則就會像是我國（烏克蘭）必須一邊防禦來自伊朗見證者無人機的攻擊，同時還得在前線與北韓軍人交戰，這對全球任何一個人而言都沒有幫助，且戰爭永無止盡。」

澤倫斯基定調，認為北韓其實就是另一個加入俄烏戰爭的參戰國，以烏克蘭作為發動侵略戰爭的對象。同時，他也向努力向全球揭發北韓參戰真相的國家表示感謝，「期盼同盟與夥伴們能有如此正義敢言的舉動」。

▲南韓的衛星拍攝到，俄羅斯透過登陸艦從北韓清津至俄國海參崴運輸1500名北韓士兵。（圖／大韓民國國家情報院）

根據韓媒《News1》，對於如今北韓派遣至俄國的精銳部隊動向，南韓統一部次長金守京（音譯）向《Cannel A》表示，她認為這些被迫投入俄烏戰爭的北韓軍隊，可能將赴庫斯克州抵禦烏軍，那裡是烏軍向俄羅斯本土發動突襲，雙方激烈交戰的最前線。

金守京表示，「如今，烏東頓涅茨克州這條戰線的狀態較為平緩。相對而言，俄軍在庫斯克州吃足苦頭，且他們一直想要從烏軍手中奪回庫斯克州。被派往俄國的北韓軍隊是特戰部隊，他們本來就擅長攻擊，因此比起被派往後勤，他們更可能被部署在前線激戰地帶。」

金守京分析，「令人擔憂的是，作為向俄國派兵的交換條件，北韓到底從俄國那得到什麼？如果是獲得軍事技術援助，那恐怕會對韓半島（朝鮮半島）造成嚴重威脅。一旦把最精銳的1萬2000人部隊派往他國參戰，則從北韓軍方的立場上來看，在守衛自家領土勢必會出現弱點。因此，北韓最近才會炸毀京義線、東海線道路，推動要塞化工程。」