轟綠營嗆倒閣「占盡天下便宜」　謝龍介：要就總統立委一起重選

▲總統賴清德、副總統蕭美琴。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院6月國會改革爭議時，民進黨團總召柯建銘就曾向在野黨嗆聲「有種就提倒閣，解散國會，一定按憲法程序處理」。現在朝野又因「總預算案」陷入僵局，行政院長卓榮泰昨（20日）拋出「點菜說」，讓外界解讀為暗指倒閣國會重選。對此，國民黨立委謝龍介表示，在野黨是多數，為什麼要倒閣？如果要重選，可以！總統跟立委都重選，執政黨是少數，要大家重選，總統又要繼續做，天下便宜你占盡，哪有這樣的，要就都重選，輸了就認了。

卓榮泰20日深夜發文表示，同事聚餐決定帶1000元點4道菜，餐廳老闆要求加點第5道菜才要上菜，只要餐廳同意不會再如此要求加點，只此一次下不為例，當然也可以設法加點費用、解開僵局，「如果仍然無法取得共識，我們主張請消保官來仲裁，當然餐廳也可以決議把我趕出去」。

謝龍介於直播時表示，執政黨說總預算案怎樣怎樣，但本來就沒有怎麼樣，行政院依法辦理、依法編列就好，誰在擋總預算？沒人在擋，執政黨講得好像是在野黨很蠻橫一樣。

談到「在野黨有沒有要提出倒閣，然後重選」，謝龍介認為，在野黨是多數，為什麼還要倒閣？如果要重選，可以！但總統跟立委大家都要重選。

謝龍介表示，賴清德得票率4成而已，那也應該重選，現在就來拚看看會不會過5成，說不定自己感覺做得不錯的賴清德，重選有機會變支持度5成以上，也比較有正當性。

謝龍介強調，如果要重選就是這樣，立委和總統都重選，對不對？執政黨在立法院是少數，然後現在又說立法院倒閣，要大家重選，總統又要繼續做，天下便宜你占盡，哪有這樣的，要就大家都重選，輸了就認了。

卓榮泰今（21日）受訪談到「點菜說」表示，昨天的心情是在朝野協商之前，讓在野黨看到他們有退讓跟這樣的心理準備，只要大家遵守財政紀律跟國家法令，是可以想辦法為這一次做一個選擇，「有好的開始，大家要各退一步，這是行政院的態度」。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）