藍排審憲法訴訟法引爆口水戰　綠拋「2前提」堅持：先召開公聽會

▲立法院司法及法制委員會今排審藍委翁曉玲所提出《憲法訴訟法》修正案。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法及法制委員會的國民黨召委吳宗憲今（21日）排審《憲法訴訟法修正草案》，藍綠皆甲級動員備戰。國民黨團力求加速修法進度，但民進黨認為修法內容將致憲法法庭權限遭實質剝奪，國家憲政制度完整性有遭破壞之虞，民進黨團幹事長吳思瑤在程序發言時提出兩個前提，首先必須進行大法官人事同意權審查，以及召開公聽會，滿足前提後再行審查。

司法委員會今排審藍委翁曉玲所提的《憲法訴訟法修正草案》。草案內容增訂，大法官「現有總額」係憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位；並要求提高大法官判決門檻，從原先的現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。

吳思瑤發言時指出，111年第一次修正憲法訴訟法時，就在立法院召開過公聽會。但今天憲法訴訟法修正，是要修改「法定員額」、「現有員額」、「裁決數改成3分之2以上同意」，這些根本關鍵問題卻沒有任何公聽會匯聚民間聲音，民間團體已大表遺憾與譴責，所以她認為，應在立院召開公聽會進行對話。

吳思瑤強調，大法官人事同意權該行使就行使，總統府早於8月30日就將咨文送進立法院，現在連審查都沒有排審，何以急速要快修癱瘓憲法法庭運作的《憲法訴訟法》呢？

吳思瑤強調，立法再大也不能凌駕司法權，立委再大也不能一再因為害怕釋憲，就來毀憲。因此民進黨團要求，有公聽會讓社會多元對話，不應倉促修法；再者，修法之前，立法院應善盡憲法忠誠義務，大法官人事同意權必須啟動審查，履行立委法定職責。

翁曉玲則表示，到底誰在癱瘓中華民國的民主法治？上會期辛苦通過的國會改革法案，結果還沒實施就提起釋憲，周五會做出宣判，NCC組織法、禁伐補償條例，都通過了還不認，還要聲請釋憲，賴清德提了一群不適任的大法官名單，是要立法院不分青紅皂白就通過嗎？到底誰在癱瘓憲法法庭？從過去來看，就是15人，現在這批的大法官都沒過半數就可以開會，就可以做出影響人民的憲法判決，甚至推翻人民意志法律。

翁曉玲說，日韓法憲法法院機構都明訂最低開會出席人數，台灣卻沒有，以至於三個人就可以通過憲法裁判，接下來難保不會做出死刑是違憲的判決，大法官優先處理的都是民進黨不滿意的法案，就提起釋憲，沒有民主正當性、審查法案又不嚴謹，怎能容忍呢？

藍委羅智強也表示，民進黨說修法是惡夢，但民進黨把大法官當超夢！只要今天不符合民進黨意志，超夢就要上場，從國會改革，全世界都有聽證調查，結果大法官就要幫民進黨出來洗地，現在又實質廢死，就連禁伐補償都要釋憲，今天大法官尊嚴被民進黨踐踏在腳底下。

眼見綠委欲登記第二輪程序發言，召委吳宗憲指出，自己一開始就說過，就是一輪程序發言，卻遭到綠委群起抗議。吳接續強調，就是第一輪，有需要才會有第二輪。

輪到綠委莊瑞雄發言時則狠批，立法院就是過河拆橋，翁曉玲說聲請釋憲是癱瘓民主法治，真的是嚇一跳！整天提爭議法案素質很低。 藍委林思銘回擊，不要一下就設定各種看法，若認為國民黨在癱瘓憲法法庭，那賴清德就快點補提名啊！難道一直讓不適任的大法官送到立法院，就想要立法院照單全收嗎？把這個鑰匙打開的是總統，就會好好審查並通過。

鍾佳濱則再次要求開公聽會，吳宗憲回應「，你要怎麼排我們都尊重，跟我什麼關係？我又不是你長官。」

