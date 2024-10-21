卓榮泰「點菜說」引熱議　洪孟楷酸不知所云：想再拗一頓點水樓？

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜今（21日）將再度協商明年度中央政府總預算案付委事宜，行政院長卓榮泰卻突然拋出「點菜說」暗喻朝野僵局，他更直言「餐廳可以決議把他趕出去，然後一切重新再來(倒閣)」。對此，國民黨立委洪孟楷20日拋出另個情境回應，執行長(卓榮泰)與團隊，最近著名業績，竟是鼓吹買發電機放別公司(菲律賓送電說)、要股東子女簽下自願當保全同意書(青年服勤同意書)，不思考依法行政，卻是發出不知所云的餐廳聚餐文，可能又想再拗一頓點水樓了。

卓榮泰20日深夜發文表示，同事聚餐決定帶1000元點4道菜，餐廳老闆要求加點第5道菜才要上桌，只要餐廳同意不會再如此要求加點，只此一次下不為例，當然也可以設法加點費用、解開僵局，「如果仍然無法取得共識，我們主張請消保官來仲裁，餐廳也可以決議把我趕出去」。

對此，洪孟楷舉例回應，應該是這種情境比較貼切，一家公司，執行長來應徵的時候對著股東們說請信賴他，獲得聘任後，組成了團隊。

洪孟楷表示，而針對明年的工作目標，股東代表們提出具體建議，希望針對醫護部門、農務項目及原民業務加強，補足過去未滿足之處。但團隊主管一方面說「不行」；但另一方面，卻要求暴漲近20%的營運成本，其中光買媒體講「自己好棒棒」的費用，成長了四成。

洪孟楷說，現在股東代表納悶，已經股東會做成的決議，執行單位卻不遵守？團隊主管說，不排除找隔壁姓官的一家人來評理，但正巧，姓官的一家人是團隊主管親戚。

洪孟楷再說，股東代表說「請團隊依照股東會決議把明年的計劃再增加進去」，團隊卻開始造謠股東代表把公司修水管的錢給拿掉，問題是，今年的費用早在去年就通過。

洪孟楷認為，執行長對這樣的狀況不打算處理，但諷刺的是，當初應徵的時候，執行長跟股東頭家們保證他最有經驗，要股東信賴。但這樣的執行長和團隊，最近著名的業績，是鼓吹買發電機放別的公司、還有要股東子女簽下公司遭小偷時自願當保全同意書。

洪孟楷大酸，現在這位團隊主管，不思考如何依法行政，卻是晚間在臉書，發出不知所云的餐廳聚餐文，想來，可能是又想拗股東會主席再吃一頓點水樓了。

最後，洪孟楷呼籲，依法行政就好，不用小說治國，依法編列立即審查，違法漏編是政院怠惰。

▼國民黨立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

