卓榮泰「點菜說」暗喻倒閣？　賴士葆：讓國人看清賴政府鬥雞性格

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜今（21日）將再度協商明年度中央政府總預算案事宜，行政院長卓榮泰昨晚卻突然拋出「點菜說」暗喻朝野僵局。對此，國民黨立委賴士葆20日表示，這充分顯示卓榮泰要用大法官釋憲，以及挑釁在野黨提出倒閣，因應總預算爭議。他批評，這種只求戰不求和的態度，對於協商毫無助益，也讓國人看清賴清德政府這種鬥雞性格的作為！

卓榮泰20日深夜發文表示，同事聚餐決定帶1000元點4道菜，餐廳老闆要求加點第5道菜才要上菜，只要餐廳同意不會再如此要求加點，只此一次下不為例，當然也可以設法加點費用、解開僵局，「如果仍然無法取得共識，我們主張請消保官來仲裁，餐廳也可以決議把我趕出去」。

賴士葆表示，針對卓榮泰院長晚間臉書發言，提及「餐廳可以把我趕出去」以及「消保官仲裁」等，充分顯示卓榮泰要用大法官解釋，以及挑釁在野黨提倒閣，來因應總預算的爭議。

賴士葆批評，這種只求戰不求和的態度，並非少數執政政府應有的作為，卓院長在協商前拋出這樣的言論，對於協商毫無助益，也讓國人看清賴清德政府這種鬥雞性格的作為，只會讓政局更加的不安！

卓榮泰今日受訪談到「點菜說」表示，昨天的心情是在朝野協商之前，讓在野黨看到他們有退讓跟這樣的心理準備，只要大家遵守財政紀律跟國家法令，是可以想辦法為這一次做一個選擇，「有好的開始，大家要各退一步，這是行政院的態度」。

▼國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）