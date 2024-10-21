奧萬大30周年慶！推3代表性鳥類竹編裝置藝術　6米高領角鴞領銜

▲奧萬大園區歡慶30歲，系列活動將於11月展開，並推出3種代表性鳥類竹編裝置藝術。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區自1994年開園以來，憑藉「春櫻、夏瀑、秋月、冬楓」的自然景觀與楓葉景色，成為中部知名旅遊景點，並以，今年30週年慶系列活動將於11月2日至12月1日陸續展開，週週推出精彩活動，音樂、文化、藝術與遊程串聯，全面展示奧萬大的自然風光、部落文化與生態資源。

林業及自然保育署南投分署長李政賢表示，奧萬大30週年慶系列活動主題涵蓋奧萬大各式山林風華，在11月份週年慶系列活動完整呈現，其中以「賞竹藝」的3座竹編裝置藝術最具特色：高達6公尺的大型竹編「福鳥新生-領角鴞」、象徵原住民神鳥的「靈眉繡眼-繡眼畫眉」，以及平易近人的奧萬大台灣特有種鳥類代表「長尾山娘-台灣藍鵲」，皆透過運用國產竹材進行創作，除營造視覺上的亮點，更是與自然互動的裝置藝術，同時推廣綠色資源竹材的永續利用。

李政賢指出，創作者劉哲安在製作領角鴞眼睛時費盡心思，甚至實地觀察領角鴞，透過各種素材嘗試臨摩眼神，經多次搭配及打樣，最終仍選擇以手工編織竹條方式，一橫一豎地細心、耐心、用心製作出領角鴞的傳神之眼，更能傳遞貓頭鷹所象徵的原住民福氣、喜悅之情，並深刻展現原民文化與自然生態的緊密聯繫。

「奧萬大30週年慶」系列活動各項活動資訊與活動報名方式可至專屬官方網站查詢：https://aowanda.com.tw/ 或以臉書搜尋「奧萬大情報站」粉絲頁。