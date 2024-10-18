高金素梅提案原民基金要破百億　為一事飆罵韓國瑜「你故意的啊！」

▲立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委高金素梅提案修法，要求原住民族綜合發展基金總額不得低於新台幣100億；今（18日）立法院會中，民進黨團提案退回程序委員會，但表決階段仍不敵藍白聯手反制，該提案順利付委。期間，藍營批評欺負原住民、綠則反指應遵守財政紀錄、造謠等。而高金素梅因不滿未看到綠營提案資料，更走到議場主席台前，對著議事人員與院長韓國瑜破口大罵「為什麼我們沒有資料？你故意的啊！」

高金素梅等人擬具「原住民族基本法」修正草案，草案內容指出，原住民族綜合發展基金設置目的在於發展原住民族經濟、協助族人籌集資金等為主要目的，主管機關每年衡酌基金使用狀況，適度編列經費擴充基金資本。

但草案內容強調，政府不當以基金支出禁伐補償金等非基金運作目的項目，又因政府循預算程序撥款的額度過低，導致入不敷出，現原住民族綜合發展基金賸餘額度僅10億元，2025年預估累積短絀高達67億元，嚴重影響原住民族綜合發展基金運作。

草案要求，原住民族綜合發展基金總額不得低於100億元，基金來源包括，中央政府循預算程序分二年編列預算或指定財源撥入，住宅租售及相關業務收益款，原住民族土地賠償、補償、收益款，土地資源開發營利所得及相關法令規定的提撥款。

今院會處理報告事項時，民進黨團提案退回程序委員會，在野黨立委表達異議，最終進入表決階段，出席107位立委，58票反對、民進黨49票贊成，最終藍白再次合作成功付委。期間藍綠陣營互嗆，藍委陳玉珍批評政府欺負原住民，綠營則反批造謠，呼籲藍營應遵守財政紀律。

期間，高金素梅不滿未看到綠營提案資料，走到主席台前與議事人員理論，議事人員與秘書長周萬來解釋，高金則堅持自己沒看到，更對著議事人員與院長韓國瑜破口大罵「為什麼我們沒有資料？你故意的啊！」一旁的綠委王美惠則不滿表示，資料都在桌上，「自己看好啦！」