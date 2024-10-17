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奧萬大30周年慶祭！集10章有紀念品　攝影賽前3名獎金共3.6萬

▲奧萬大園區歡慶30歲，系列活動將於11月展開。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲奧萬大園區歡慶30歲，系列活動將於11月展開。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區自1994年開園以來，憑藉「春櫻、夏瀑、秋月、冬楓」的自然景觀與楓葉景色，成為中部知名旅遊景點，並以，今年30週年慶系列活動將於11月2日至12月1日陸續展開，週週推出精彩活動，音樂、文化、藝術與遊程串聯，全面展示奧萬大的自然風光、部落文化與生態資源。

林業保育署南投分署指出，奧萬大30周年慶除週週限定主題活動，還有2場為期1個月以上的「趣集章」、「遊攝影」活動：「趣集章」至12月1日截止，透過集章過程收集奧萬大10大景點，希望讓遊客更深入感受園區生態環境和文化底蘊，其中還有1個「隱藏版」印章，只要集齊10枚印章即可獲得限量500份的鳥兒紀念品，贈完為止。

▲奧萬大園區歡慶30歲，系列活動將於11月展開。（圖／林業保育署南投分署提供）

此外，「森遊奧萬大-30週年慶攝影比賽」則於11月2日至114年2月28日期間辦理，邀請遊客、專業及業餘攝影愛好者用鏡頭記錄並分享奧萬大的美景與動人瞬間，得獎作品前三名可獲獎金，總獎金3萬6000元，另設有網路人氣獎。

「奧萬大30週年慶」系列活動各項活動資訊與活動報名方式可至專屬官方網站查詢：https://aowanda.com.tw/ ，或以臉書搜尋「奧萬大情報站」粉絲頁。

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