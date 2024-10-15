　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委要求向高金素梅道歉　卓榮泰未正面回應：我已經公開說明

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍立委高金素梅日前為《原住民禁伐補償條例》在質詢時痛批民進黨獨裁，讓行政院長卓榮泰不滿反嗆，「共產黨人一句話『為人民服務』是委員選舉的口號，妳的人民不能只有原住民，妳一定要真正為人民服務」。為此，國民黨立委林倩綺15日質詢時要求卓榮泰向高金素梅道歉，卓榮泰未答應，並強調針對當時的對話他已經公開說明過。

林倩綺批評，高金素梅不是只反映自己的意見，而是原住民的擔心，這不該簡化成政治口號，卓榮泰碰到不同聲音就視為對立，這樣的做法忽視了政策對特定族群的影響，上週的說法沒有實質幫助，反而還加深了傷口，若繼續用政治口號應對，轉型正義還可落實嗎？希望卓榮泰道歉。

卓榮泰說，他有提到人民不能只有原住民，他身為行政院長，必須把所有人民一起來看，就像每個委員有自己的選區，他可以從自己利益出發，但要衡量衡平性，因為如果每一個領域、族群預算都可以這樣增加，這就對其他人是另外一種不公平。

林倩綺則提到，行政院沒有將禁伐補償編足，應該依法行政；卓榮泰說，這不是重點，根據憲法70條，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議，行政院跟立法院都是憲政機關，要依據憲法；林倩綺則再要求卓榮泰好好思考她說的話；卓榮泰回覆，「我已經公開説明了」。

ET快訊
旅行社無預警倒閉！已收百萬團費　日本、越南團全沒了
00887之亂金管會出手！　啟動專案查核、溢價限時弭平至3%
北韓引爆TNT炸藥　南韓軍憤怒「開火回擊」！軍方曝內幕
全台最大大麻植栽場　幕後金主曝！竊電131萬度
南北韓一觸即發！京畿道3市郡劃「危險區域」　關閉觀光景區
快訊／市價20億！　破獲史上最大「大麻植栽廠」
快訊／沈慶京「狀況不好」求交保　北院再次駁回
身體不適遭祖先託夢　他赴納骨塔驚見「骨灰罈全擺地上」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

幕後／藍總預算案再陷鷹鴿之爭　等綠給台階「沒好牛肉就不讓」

卓揆稱修法增預算違憲　黃國昌舉老農津貼為例：綠能你不能？

藍委要求向高金素梅道歉　卓榮泰未正面回應：我已經公開說明

朝野僵局傳政院已備好腹案　吳思瑤：只要坐下來談就一定有解方

中共軍演落幕　管碧玲：讓印太自由開放聯盟更具體化

范雲揭台灣教師荒盼加人加錢　卓榮泰：誠懇檢討

藍白指姚立明不適格　潘孟安指被提名人學富五車：有信心通過考驗

傳陳建仁出任APEC代表遭中施壓換人　潘孟安：敲定後會跟大家公布

韓國瑜允諾盡快協商三大人事案　潘孟安曝賴清德為一事感謝韓

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

幕後／藍總預算案再陷鷹鴿之爭　等綠給台階「沒好牛肉就不讓」

卓揆稱修法增預算違憲　黃國昌舉老農津貼為例：綠能你不能？

藍委要求向高金素梅道歉　卓榮泰未正面回應：我已經公開說明

朝野僵局傳政院已備好腹案　吳思瑤：只要坐下來談就一定有解方

中共軍演落幕　管碧玲：讓印太自由開放聯盟更具體化

范雲揭台灣教師荒盼加人加錢　卓榮泰：誠懇檢討

藍白指姚立明不適格　潘孟安指被提名人學富五車：有信心通過考驗

傳陳建仁出任APEC代表遭中施壓換人　潘孟安：敲定後會跟大家公布

韓國瑜允諾盡快協商三大人事案　潘孟安曝賴清德為一事感謝韓

8月入境旅客破60萬「最愛來台觀光國家曝」　今年赴日估600萬人次

等了6年...蔡依林終於宣布喜訊！　正面回應「新專輯推出時間」

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元　蔡育輝、蔡淑惠質疑合理性

梁文傑：軍演影響兩岸交流　包含觀光團、旅遊警戒評估

低頭族維持「一高度」滑手機更舒服！醫透露「4招護頸椎」幫身體減少壓力

創世公益餐會認桌數尚缺五成　仁愛口琴樂團齊為愛發聲

迎接紫金山「阿特拉斯」大彗星天文奇景　中央大學舉辦系列活動

曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

2024全球最佳品牌榜單出爐！大陸2品牌上榜　台灣已2年無企業入列

台中4隻退役警犬找新家　「水餃妹妹」乖乖牌、Candy是無辜大胃王

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

首公開露面！陳重文暴瘦40公斤

罷免潮來了？　綠委列9藍委危險名單：罷掉綠營就選得上

153架共機「創單日新高」　配合共軍聯合利劍-2024B軍演

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

中國海警4船侵擾我海域　海巡艦艇逼近對峙畫面曝光

中國海警PO愛心環台軍演圖！海巡署回擊了

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌這樣說

國民黨「高曝光立委」　被點名下個罷免

擋京華城停工引遐想　秦慧珠說明

管碧玲：共軍準備軍演時　海巡正搜救中國落海船員

神祕「黑衣部隊」副中隊長現身

遭秦慧珠爆從中工取免費看板　徐巧芯曬照片喊冤

馬英九現身立院開砲　賴「台獨」借殼上市

更多熱門

相關新聞

藍總預算案再陷鷹鴿之爭　「綠沒給好牛肉就不讓」

藍總預算案再陷鷹鴿之爭　「綠沒給好牛肉就不讓」

為化解中央政府總預算案僵局，醞釀多時的朝野「和解飯」卻是以破局收場，國民黨團書記長林思銘14日於黨團大會後受訪表示，周五的院會是否一讀付委，還要看由立法院長韓國瑜周四召集的朝野協商結果而定。據了解，藍營內部針對總預算案持續卡關陷入鴿派、鷹派之間拉扯，黨團大會內多位區域藍委皆表達憂心，不分區立委也請黨團要顧及2026選舉考量。只是最終黨團仍決議若執政黨無釋善意，「沒有端出好的牛肉怎麼退讓？」就等綠營給台階。

卓揆稱修法增預算違憲　黃國昌舉老農津貼為例：綠能你不能？

卓揆稱修法增預算違憲　黃國昌舉老農津貼為例：綠能你不能？

朝野僵局傳政院已備好腹案　吳思瑤：只要坐下來談就一定有解方

朝野僵局傳政院已備好腹案　吳思瑤：只要坐下來談就一定有解方

范雲揭台灣教師荒盼加人加錢　卓榮泰：誠懇檢討

范雲揭台灣教師荒盼加人加錢　卓榮泰：誠懇檢討

藍白指姚立明不適格　潘孟安指被提名人學富五車：有信心通過考驗

藍白指姚立明不適格　潘孟安指被提名人學富五車：有信心通過考驗

關鍵字：

民進黨國民黨民眾黨立法院原住民

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

即／真的開火了！　南韓從分界線以南射擊

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

即／台鐵鶯歌站恐怖事故　男遭自強號撞輾亡

3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面