藍委要求向高金素梅道歉　卓榮泰未正面回應：我已經公開說明

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍立委高金素梅日前為《原住民禁伐補償條例》在質詢時痛批民進黨獨裁，讓行政院長卓榮泰不滿反嗆，「共產黨人一句話『為人民服務』是委員選舉的口號，妳的人民不能只有原住民，妳一定要真正為人民服務」。為此，國民黨立委林倩綺15日質詢時要求卓榮泰向高金素梅道歉，卓榮泰未答應，並強調針對當時的對話他已經公開說明過。

林倩綺批評，高金素梅不是只反映自己的意見，而是原住民的擔心，這不該簡化成政治口號，卓榮泰碰到不同聲音就視為對立，這樣的做法忽視了政策對特定族群的影響，上週的說法沒有實質幫助，反而還加深了傷口，若繼續用政治口號應對，轉型正義還可落實嗎？希望卓榮泰道歉。

卓榮泰說，他有提到人民不能只有原住民，他身為行政院長，必須把所有人民一起來看，就像每個委員有自己的選區，他可以從自己利益出發，但要衡量衡平性，因為如果每一個領域、族群預算都可以這樣增加，這就對其他人是另外一種不公平。

林倩綺則提到，行政院沒有將禁伐補償編足，應該依法行政；卓榮泰說，這不是重點，根據憲法70條，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議，行政院跟立法院都是憲政機關，要依據憲法；林倩綺則再要求卓榮泰好好思考她說的話；卓榮泰回覆，「我已經公開説明了」。