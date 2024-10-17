奧萬大30周年慶系列活動　原民部落小旅行10／26、27搶先登場

▲奧萬大30周年，自然教育中心推出限定活動「〝原〞～來是這樣」，圖為前往北溪古獵場情形。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為慶祝奧萬大森林遊樂區30歲生日，林業保育署南投分署規劃整個11月份的周年慶系列活動，並在10月26、27日，搭配奧萬大自然教育中心辦理「〝原〞～來是這樣」原民部落小旅行，作為周年慶系列活動前奏。

林保署南投分署指出，「〝原〞～來是這樣」2天1夜的活動中，結合原民文化與山野教育兩大主軸，先帶領民眾走訪松林部落，透過部落內的彩繪牆述說古老故事，一窺賽德克族的傳統習俗；第二天由自然教育中心環教師帶領，深入萬大北溪古獵場，以不一樣的視角仰望奧萬大吊橋、周圍崇高的山壁，及河川作用下切的河谷交織成的壯闊景觀，領會原住民對大自然的崇敬。

另11月16、17日則以「森療癒」為主題，辦理「森林與溪流之歌」活動，由自然教育中心與台灣園藝治療輔助協會合作，邀請講師洪賢蓉運用繪本分享與連結森林療癒，從獨處的時光練習感受內在情緒的波動，在森林、流水等舒適無害的環境下紓緩與釋放壓力，同時感受奧萬大在楓葉森林以外的另類魅力。

「〝原〞～來是這樣」及「森林與溪流之歌」2場限定活動已於台灣山林悠遊網熱烈報名中，住宿選擇除森林感滿滿的小木屋，還有充滿奧萬大主題及原民感的綠野山莊主題房型，詳情可至台灣山林悠遊網（網址：https://recreation.forest.gov.tw/ ），或臉書搜尋「奧萬大自然教育中心」、「奧萬大情報站」粉絲頁查詢。

〝原〞～來是這樣

https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1313

森林與溪流之歌

https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1312