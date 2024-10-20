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登山團「雙石縱走」遭虎頭蜂群攻擊　7人被蜂螫5重傷送醫

▲▼總預算協商前夕 卓榮泰拋「點菜說」嗆：餐廳可決議趕他出去。（圖／桃園市消防局）

▲登山團雙石縱走，遭大批虎頭蜂攻擊，「7人遭螫」其中5人重傷送醫。（圖／桃園市消防局）

記者趙蔡州／綜合報導

一群來自雙北、苗栗等地的9人登山團20日上午前往桃園市石門山進行「雙石縱走」，不料途中遭虎頭蜂群攻擊，造成1人摔傷、7人遭螫傷，其中5人出現頭暈、嘔吐症狀，傷勢較嚴重。救難人員趕到後，立刻將傷勢較重的5名團員送醫，5人經醫院治療後沒有大礙，其餘團員則自行返家就醫。

桃園消防局指出，這個登山團成員分別來自台北市、新北市及苗栗縣，9人透過網路相約20日一起前往桃園市石門水庫對岸的復興仙島部落挑戰石門山及石牛山「雙石縱走」，不料20日上午11點多登山途中遭遇大批虎頭蜂群攻擊，1人幸運未受傷，1人在閃躲時摔傷，7人則遭到蜂群螫傷。

桃園市消防局接獲通報後，立刻派遣復興消防隊山域搜救小組5人前往救援，趕到後發現遭螫傷的7人傷勢不一但都意識清楚，其中2人傷勢較輕，只有輕微疼痛，另外5名40歲李姓男子、50歲吳姓、60歲甘姓、60歲楊姓、40歲高姓女子則有頭暈嘔吐及傷口處劇痛等情況，傷勢較嚴重。

救難隊討論後，立刻協助團員下山，下山後由救護車將傷勢較重的5人送醫，5人經治療後沒有大礙，至於其餘團員（包含摔傷、未受傷的團員）下山後自行返家就醫。消防局提醒，8至11月是虎頭蜂活躍時期，民眾登山若遇上虎頭蜂，應冷靜、低身離開現場，切忌大聲喊叫或驅趕，避免引來蜂群攻擊。

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