遊客注意！瓦拉米步道赫見80公分虎頭蜂巢　玉管處緊急摘除

▲玉山瓦拉米步道1.7公里處出現大型虎頭蜂巢，玉管處派員於12日漏夜摘除。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

民進黨立委鍾佳濱屏東服務處洪姓助理於上月擔任志工團登山活動領隊，為保護團員避免虎頭蜂群攻擊，不幸遭螫身亡；玉山國家公園管理處日前也於瓦拉米步道1.7K處發現虎頭蜂巢，緊急於12日凌晨移除完畢，並呼籲民眾進入該區域仍須注意餘蜂襲擊，請勿逗留、勿喧嘩小心通過。

玉管處指出，虎頭蜂在秋季最為活躍，今年全台各地頻傳螫人事件，而7至9月是園區東部的瓦拉米步道出現最頻繁的時節：今年曾陸續摘除7.8公里黃麻駐在所樹枝上黑腹虎頭蜂巢，及登山口進入步道0.3公里的倒地枯幹土蜂巢，上上週又在1.7公里處山風二號吊橋下、觀瀑平台階梯上方發現約80公分的黑腹虎頭蜂巢。

玉管處表示，該蜂巢體積龐大且距離地面僅6公尺，對遊客造成威脅，除立即封鎖入口並設立警告示牌，並委託專業捕蜂人員進行摘除，但礙於上週花東山區午後大雷雨，在11日晚上才能開始行動，並順利完成移除，也將持續觀察現場殘餘蜂，待安全後重新開放。

玉管處提醒，為預防虎頭蜂襲擊，野外踏青儘量避免噴香水或使用含香味的洗髮精，免遭誤認為花香而接近攻擊；遇見單飛的虎頭蜂在身旁盤旋，意謂可能已入侵其警戒範圍或身體的香水味，切勿揮趕及騷擾，並儘速遠離現地；在野外被成群虎頭蜂攻擊時，應用衣物遮住頭部、儘速跑離現場；若遭螫刺應儘速使用清水清洗蜂螯位置、使用冰敷，以改善局部症狀減輕疼痛，如身體引發過敏或造成呼吸急促症狀，應迅速送醫救治。