台南孔廟大成殿雙龍護塔下顎虎蜂巢已完成專業處置　民眾遊覽孔廟安全無虞

▲台南孔廟大成殿正脊上方雙龍護塔左側龍形交趾陶下顎處，發現有虎頭蜂築巢，3日傍晚6時許，由捕蜂人員登鷹架噴灑藥劑完畢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近日台南孔廟大成殿正脊上方雙龍護塔左側龍形交趾陶下顎處，發現有虎頭蜂築巢，蜂巢於8月底經台南孔廟大成門售票人員目視發現後，台南市孔廟文化基金會為保障參觀民眾安全，立即通報台南市農業局及文資處，研擬最妥適處理方式，在同時兼顧遊客安全並保障文化資產完整，避免破壞龍形交趾陶龍鬚完整性，3日傍晚6時許，由捕蜂人員登鷹架噴灑藥劑完畢。

農業局派員檢視後，確認為黃腰虎頭蜂蜂巢。農業局委辦，熟悉黃腰虎頭蜂習性的捕蜂人員表示，黃腰虎頭蜂與棲息於台灣低海拔山區並屢釀蜂螫事件的中華大虎頭蜂不同。黃腰虎頭蜂的警戒範圍為蜂巢周邊5公尺。蜂巢不受欺近威脅，則不會警戒攻擊。工蜂離巢亦不會偏離原費洛蒙跡痕路線。由於蜂巢位於大成殿最頂端，經研判觀察，工蜂離巢飛行路線並不下降至遊客站立高度，遊客行走亦不會威脅大成殿頂端蜂巢誘發警戒，對台南孔廟園區遊客沒有立即的危險性。

蜂巢構築於龍形交趾陶下顎龍鬚處，考量古蹟完整性。會勘後決定在大成殿後方搭設鷹架，不接觸古蹟本體，由捕蜂人員以伸縮桿噴灑藥劑除蜂。3日孔廟園區閉園後施作，避免除蜂時突發狀況危及遊客安全。施作時，大成殿區域內僅有搭設鷹架及除蜂施作人員及基金會執行長。雖在施作前接受關切媒體採訪，但婉拒在施作期間拍攝，以維安全。

財團法人台南市孔廟文化基金會表示，藥劑噴灑之後，工蜂將離巢沾染藥劑，回巢後交叉傳遞，蜂巢內虎頭蜂在3至4天內群聚死亡。蜂群死亡後，空巢將失去黏性，逐漸風化。基金會將不立即摘除無蜂群活動之蜂巢，避免破壞龍形交趾陶龍鬚完整性。日後民眾依然能夠目視看見蜂巢，但已無蜂群活動，安全無虞，並籲請民眾安心，因蜂群死亡，殘存蜂巢逐漸風化，已無危險性。基金會也為蜂巢獲得妥善處理且未有民眾受傷感到欣慰，並感謝施作人員的專業知識及施作辛勞。