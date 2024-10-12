泡藥酒手滑「放出虎頭蜂」　陸男「關門落跑」丟下朋友！

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江金華兩名男子日前在家中泡虎頭蜂藥酒，其中一名男子疑似手滑，將裝著大量活蜂的瓶子摔在地上，蜂群蜂湧而出，男子嚇得馬上奪門而出，還順手把門關上，導致一旁的夥伴只能趕快回頭，從另一扇門逃出。

從影片中可以看見，地上擺放著大量的蜂巢，還有一個裝了酒的空罐子，一名男子正在處理蜂巢，一名男子則拿著一個裝滿虎頭蜂的瓶子。

就在男子要將虎頭蜂從瓶子倒入空罐子時，手突然滑了一下，將整個瓶子摔在了地上，大量虎頭蜂隨即從瓶子裡蜂湧飛出！

▼男子手滑，將瓶子掉在地上。（圖／翻攝微博）



男子見狀馬上奪門而出，並很「順手」將門給關上了，導致夥伴被關在房間裡，只能馬上回頭，從另一扇門逃出。

男子事後受訪表示，他是職業的抓蜂人，當天在家自己泡酒喝，「以前都是用鋼絲網套住瓶口，從來沒有失手過，今年剛買了一批收蜂籠，這次是第一次用，當時瓶蓋沒有按緊，瓶子就滑走了。」

男子透露，當時瓶子裡面大概有200多隻虎頭蜂。

男子也解釋，「碰到虎頭蜂肯定是以跑為主，虎頭蜂蜇到人很痛，毒性很強。經常抓蜂的人，都深知它的毒性，我們被蜇了有時候晚上都睡不著，普通人如果被蟄了，就要住院了。」

男子還說，「夥伴是我叫他往大門外面跑的，因為我的車是停在外面的，車上有防蜂服。我們拿了防蜂服，進房間把虎頭蜂都抓起來了。」

男子強調，當時的心情並不緊張，「也不是很緊張，畢竟我們抓蜂，遇到這種情況不是一次兩次。有時候上山採到蜂窩，我們也是以最快的速度逃了。」

▼男子自己先跑了，還把門給關上。（圖／翻攝微博）

