醫警攜手關心警消身心健康　俠醫會醫師團前進瑞芳義診

▲醫警攜手關心警消身心健康。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

通常一般老百姓逃難出口，就是警察、警消的入口。為了救人，維護治安，警消永遠都在站第一線，甚至付出寶貴性命。為了謝謝警消平日工作的辛勞，理事長黃獻銘醫師特別帶領社團法人俠醫會的醫師群，前往新北瑞芳區來替當地的警察與消防同仁義診。

黃獻銘醫師不但熱心助人，更不吝在網路上（阿銘師Ｘ鍼還傳）分享健康資訊，俠醫會每一次的義診皆集結了各界醫療精英，黃醫師表示，俠醫會義診不僅是善的傳遞，還是對這個社會貢獻一分力量，這次會選擇來替警消義診，因為警消業務工作強度大、壓力高，常常因長時間執勤忽略了自身健康，又因為常常見到警察與消防同仁因三餐不定時又過勞，造成自己身體健康已經有很大的影響而不自知，所以他才決定來替這些經年累月辛勞的警消同仁來舉辦義診，這也是俠醫會第一次針對警消的活動，實在是意義非凡。

現場參與的多位瑞芳分局警察同仁均表示，因為平常都是勤務輪班的生活，很少有時間去看相關門診，來緩解身體的不適，今天真的很感謝俠醫會這些醫師、物理治療師的義診，對時覺得身體放鬆了不少。

瑞芳警分局長李智源表示，警消業務工作繁忙且壓力大，感謝俠醫會的醫師專業付出，讓同仁們能夠關注自己的健康。同時也期望同仁重視健康問題，以便能夠更好地為地方治安服務。