新北首創永續報告書媒合平台　媒合青農、科技業共創永續

▲新北市政府邀請全國科技業者、產業公會、企業福委會代表一同加入，由新北市青農提供在地農漁產品、體驗低碳食農教育服務，讓企業、農民、環境與民眾都能永續共好。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長劉和然今（18日）出席「新北青農×科技業ESG合作暨新北青農力成果展」，為因應2025年上市櫃公司編撰永續報告書之需求，新北市政府首創「新北青農永續報告書媒合平台」，新北市政府農業局邀請全國科技業者、產業公會、企業福委會代表一同加入，由本市青農提供臺灣在地農漁產品、體驗低碳食農教育服務，企業、農民、環境與民眾都能永續共好。

因應2025年所有上市櫃公司編撰永續報告書之需求，應呈現公司永續發展成果，新北市政府首創「新北青農永續報告書媒合平台」，由市府作為平台，提供企業符合永續報告書之農業服務，如佑華科技業與茶農蔡旭志合作，由蔡旭志協助管理公司茶園，並將契作茶葉作為企業禮品；茶農黃耀寬與台全電機簽訂合作備忘錄契作茶葉，企業派員工協助茶園工作，以符合永續報告書中社會參與、環境保育等議題。

▲新北市副市長劉和然（中）與竹科福委股份有限公司董事長施世昌（右）交流農業與科技業永續共好理念。

18日新北市副市長劉和然與新北青農一同宣告，「新北青農準備好了！」平台提供超過250項不同場域及服務，準備新北好茶、有機蔬菜、蜂蜜等優質產品、以及食農教育體驗、至企業上課與契作服務等，提供企業在永續報告書充分應用，同時也作為企業採購、送禮及旅遊的好地方，企業、農民、環境和消費者都能永續共好。

為了讓科技業認識新北青農，現場展示新北青農符合ESG農產品與服務，也邀請16位青農至現場，向科技業介紹自家產品及食農教育特色，同時也於南港軟體園區設置青農販賣機，一年期間供企業選購新北優質農產品，透過直接與青農互動認識，規劃合作模式，未來新北市府也會持續媒合企業與青農合作，提供青農服務資訊、媒合至企業場域辦理展售媒合會，藉由青農與企業多元交流，讓業者與青農了解彼此需求，合作發展創造永續。

▲新北青農提供農漁產品、低碳食農教育體驗等服務，公司行號可將新北青農納入ESG永續報告書內，傳達農業與科技業永續共好理念。

南港軟體工業園區2期管理委員會表示，「永續」是目前業界迫切發展的議題，國際也有ESG、SDGs及CSR等相關永續指標。南港科學園區內許多公司對這部分都非常有興趣，藉由本次認識新北許多優質各式青農與其產品，像是新北好茶及食農教育等，後續也會持續推廣新北青農，支持在地農友，符合企業永續發展宗旨，創造永續共好的精神。

新北青農聯誼會長許元耀表示，新北市群山面海，讓新北農業展現活力特色，從新北好茶、新北健康三寶-綠竹筍、甘藷與山藥，到海產的萬里蟹、貢寮鮑，新北青農不僅用心提升農產品質，更建立各式加工產品，並設計各種食農教育，提供豐富多樣的產品及服務。感謝新北市政府除了專案協助農友解決包裝設計、場域改善及推廣食農教育外，也協助媒合科技業及企業代表，藉由永續報告書等議題，讓企業與農業一起合作共好，讓新北青農夥伴為更多企業與民眾服務努力。

副市長劉和然表示，透過創立「新北青農永續報告書媒合平台」，媒合新北青農與企業，協助企業編撰永續報告書，讓企業與青農都了解彼此需求，合作打拼事業，讓企業可以持續發展，青農也能無後顧地持續生產永續環境的農產品，企業與民眾也能買到健康、到青農場域玩得健康，達到「農業健康市/式」的共好目標。新北市未來不只協助新北青農，更會將永續共好擴散出去，串聯更多農友和企業，一同分享永續共好成果。