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友善校園獎新北獲獎數全國9連霸　跨局處共同維護學生身心理健康

▲▼友善校園,新北,教育,身心理,健康。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市友善校園輔導團與新北市教育局長張明文在頒獎典禮上合影。

圖、文／新北市教育局提供

新北市連續9年教育部友善校園獎獲獎數為全國之冠，今年獲獎數更超過總獎數半數，再創巔峰。教育局長張明文親自出席國中及國小「心植友善校園傳愛」頒獎典禮，給予獲獎學校及人員鼓舞與肯定；會中辦理學輔主任工作研討，邀請全市學輔行政夥伴共同參與友善校園盛會。

▲▼友善校園,新北,教育,身心理,健康。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市教育局張明文局長到場致詞勉勵。

本次頒獎典禮暨學輔主任會議特別邀請新北市社會局、家防中心、衛生局、家庭教育中心及教育局法制專員等，共同探討學輔議題包含：兒少性暴力及性剝削防治、校園心理健康及自殺防治、家事商談服務、家庭教育輔導計畫及學生輔導管教修法重點及因應等，透過共學提升學輔知能，協助學輔行政夥伴掌握更多元的外部支持系統與資源。此外，會場上展出各校學輔工作卓越成果，包括生命教育、品德教育、優良學輔刊物等，讓與會人員除動態研討活動，亦透過靜態展觀摩學習交流增能。

▲▼友善校園,新北,教育,身心理,健康。（圖／新北市教育局提供）

▲圖為學輔主任會議暨頒獎典禮大合照。

教育局強調，社會情緒學習（SEL, Social Emotional Learning）是全球教育趨勢，也提及情緒調節能力的培養需要透過社會、學校及家庭浸潤式環境合作，期許藉由提升親師生具備情緒辨識、覺察與管理能力，共同減少孩子的情緒困擾並預防問題行為。

衛生局心理衛生科督導葉權及執行秘書黃俊智分享如何由外（校園環境檢視）而內（敏銳覺察學生內在情緒改變），多面向預防學生自殺或自傷發生，並提供可尋求的相關資源，如醫療院所、社區心理衛生中心等。

家防中心蔡欣達組長專業分析兒少性暴力及性剝削的常見迷思，協助學校人員避免因錯誤判斷或先入為主的觀念，錯過介入與接住孩子的黃金時機。社團法人中華社會福利促進協會李麗慧秘書長分享，家長間的爭執容易讓孩子們成為角力下的犧牲品，家庭成員的互動深深影響學童身心健康，如何介入協助，往往成為教育現場人員的高度挑戰，而家事商談服務可透過親子會面及專業人員商談，協助高衝突家庭尋求未成年子女的教養共識，幫助家庭走過衝突後的適應期，找回穩定的家庭關係，協助孩子健康幸福成長。

教育局表示，新北教育不放棄每一個孩子，持續用心營造愛與關懷的友善校園，給孩子最好的教育環境成長學習。
 

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