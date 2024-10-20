台南東區竹篙厝寵物友善公園啟用　黃偉哲帶愛犬黑妞奔跑同樂

▲台南市動保處舉辦「我愛毛孩從心開始-竹篙厝場」活動，市長黃偉哲帶著家中愛犬黑妞來親自體驗寵物公園的便利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年家犬飼養數量逐年增多，攜帶寵物出遊的需求亦隨之增加，台南市府持續於各區設置寵物友善公園，台南市動保處20日下午於新完工的東區竹篙厝寵物友善公園舉辦「我愛毛孩從心開始-竹篙厝場」活動。

台南市長黃偉哲，帶著家中愛犬黑妞來親自體驗寵物公園的便利，並呼籲大家重視動物友善的議題，喜歡動物就以認養代替購買，更盼望愛狗的市民朋友趁此機會帶著家中毛孩前來同樂，立法委員陳亭妃及市議員陳怡珍、曾之婕、蔡筱薇也都帶著毛小孩前來與市民同樂。

市長黃偉哲表示，今日來參加寵物友善活動的市民眾多，可見市民豢養毛小孩、喵星人的比例很高，對於寵物的愛護、權益也越來越重視。市府未來會持續辦理寵物友善活動，並接續在各區找尋適合的地點設置寵物友善公園，將台南打造成寵物友善城市。

竹篙厝寵物友善公園提供開闊的場地供寵物盡情活動，黃市長的愛犬黑妞看到許多毛小孩同伴和開闊的綠地也玩興大發在草地上奔跑，拉著牽繩的黃市長隨著黑妞東奔西竄弄得滿身大汗，讓許多現場小朋友和家長見識到市長愛狗、親切的一面。

動保處說明，東區竹篙厝的寵物友善公園，位於竹篙厝公園北側德昌路與仁和路交叉口，於2024年7月中旬完工後開放使用，由遠處即可看見黃綠橘鮮明色彩與豆哥、凱娣圖案入口意象。大型犬運動區設於乾式滯洪池上，活化使用非汛期空間，小型犬運動區則位於緊鄰的平坦草地上，兩運動區總面積約1450平方公尺，邊界設有白色圍籬及雙道進出門，讓毛孩能自由奔跑，也能讓飼主與寵物交流玩耍，同時設有休憩座椅及洗手台，提供飼主休息及清洗使用。

寵物友善公園除提供飼主及毛孩獨立放風玩耍專區，同時也能提高民眾運動及小朋友玩樂安全性，避免不同群體間互相影響，讓大家都能安心自在地使用公園設施與空間。動保處也呼籲飼主攜帶犬隻外出時應善盡管理責任，進出公園遛狗時須繫妥牽繩或有適當防護措施，並發揮公德心主動撿拾自家愛犬排遺，共同打造動物友善城市。

動保處表示，今日活動特別邀約專業特殊搜救犬到場趣味互動，讓民眾能近距離與搜救犬接觸，現場也提供免費寵物登記與限量晶片、狂犬疫苗、七合一疫苗施打、寵物基礎美容、寵物基礎健檢，還有辦理寵物身分證。另外打卡地標留下評論即可參加抽獎，獎項豐富且實用，包括寵物飛盤、玩具球、犬貓沐浴精、毛巾、帆布袋、筆袋等好禮。此外，動保處10月26日及27日分別於永康區西灣里寵物友善公園及南區明和寵物友善公園辦理寵物友善活動，屆時歡迎大小朋友及毛小孩齊聚現場同樂。

據了解，目前台南市政府已設置安平寵物運動公園、新營南瀛綠都心寵物運動公園、東區竹篙厝寵物友善公園…等5座寵物公園。