台南水道博物館設置觀測巢箱　為貓頭鷹提供飯店式管家服務

▲台南山上花園水道博物館以生態見長，為了充分利用這個優勢，館方與生態團體合作，在園區架設了5組巢箱，為野生動物提供安全棲息場所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館以生態見長，為了充分利用這個優勢，館方與生態團體合作，在園區架設了5組巢箱，為野生動物提供安全棲息場所，並且安裝觀測設施，除了監測生態外，並且提供管家服務，隨時可以發現問題進行修繕及各種危機排除，巢箱目前已經完工，館方也滿心期待，希望早日有貴客進住。

文化局指出，水道博物館今年4月份，與台南市野生動物保育學會合作，架設觀測設備，觀察黑冠麻鷺育雛，獲得熱烈回響，吸取這樣的合作模式，此次更進一步，在園區規劃設置巢箱，提供生態保育及觀察教育。

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台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，根據觀察，水道擁有領角鴞、赤腹松鼠，以及俗稱飛鼠的鼯鼠，透過巢箱提供牠們安全舒適的生活空間，有助於族群穩定。

曾翌碩說，設置巢箱可以創造環境內生物利用的多樣性需求，兼顧休閒遊憇視覺趣味，以及收集生態保育工作所欠缺的基礎資料，而結合攀樹教練設置，更可以打破一般巢箱設置侷限，更能找到合適的位置，並且確保對樹木照顧，也是很好的生態教育過程。

館方表示，上次黑冠麻鷺育雛時，一度被松鼠干擾的意外，大家印象深刻，此次除了巢箱之外，外加的觀測設備更能隨時掌握巢箱狀況，以及是否有外來威脅，等於是24小時的管家外加保全服務，相信可以給園區小動物們更安全舒適的環境，館方也將不定期將觀測所得，發表再粉專及官網，敬請期待。