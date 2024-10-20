　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南水道博物館設置觀測巢箱　為貓頭鷹提供飯店式管家服務

▲台南山上花園水道博物館以生態見長，為了充分利用這個優勢，館方與生態團體合作，在園區架設了5組巢箱，為野生動物提供安全棲息場所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館以生態見長，為了充分利用這個優勢，館方與生態團體合作，在園區架設了5組巢箱，為野生動物提供安全棲息場所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館以生態見長，為了充分利用這個優勢，館方與生態團體合作，在園區架設了5組巢箱，為野生動物提供安全棲息場所，並且安裝觀測設施，除了監測生態外，並且提供管家服務，隨時可以發現問題進行修繕及各種危機排除，巢箱目前已經完工，館方也滿心期待，希望早日有貴客進住。

文化局指出，水道博物館今年4月份，與台南市野生動物保育學會合作，架設觀測設備，觀察黑冠麻鷺育雛，獲得熱烈回響，吸取這樣的合作模式，此次更進一步，在園區規劃設置巢箱，提供生態保育及觀察教育。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南山上花園水道博物館以生態見長，為了充分利用這個優勢，館方與生態團體合作，在園區架設了5組巢箱，為野生動物提供安全棲息場所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，根據觀察，水道擁有領角鴞、赤腹松鼠，以及俗稱飛鼠的鼯鼠，透過巢箱提供牠們安全舒適的生活空間，有助於族群穩定。

曾翌碩說，設置巢箱可以創造環境內生物利用的多樣性需求，兼顧休閒遊憇視覺趣味，以及收集生態保育工作所欠缺的基礎資料，而結合攀樹教練設置，更可以打破一般巢箱設置侷限，更能找到合適的位置，並且確保對樹木照顧，也是很好的生態教育過程。

▲台南山上花園水道博物館以生態見長，為了充分利用這個優勢，館方與生態團體合作，在園區架設了5組巢箱，為野生動物提供安全棲息場所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

館方表示，上次黑冠麻鷺育雛時，一度被松鼠干擾的意外，大家印象深刻，此次除了巢箱之外，外加的觀測設備更能隨時掌握巢箱狀況，以及是否有外來威脅，等於是24小時的管家外加保全服務，相信可以給園區小動物們更安全舒適的環境，館方也將不定期將觀測所得，發表再粉專及官網，敬請期待。

ET快訊
哈瑪斯領袖逃亡畫面曝光　妻拎百萬柏金包
獨／柯文哲已知父親病危！　上週五申請獲准「赴台大探視」
快訊／中信兄弟總冠軍戰　G2打線出爐
快訊／男進加油站廁所16小時…破門已死亡
外公還在國外！11／1前沒到案就通緝　15歲少年母親也得一起
iPhone充電到幾％「對電池最好」？　關鍵設定曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市教育局基金會助學1.2萬名弱勢生　學童開唱盼各界響應

子不教父之過？他憶國中同學「涉黑命危」下場： 為自己人生負責

台南水道博物館設置觀測巢箱　為貓頭鷹提供飯店式管家服務

不能大力揉雙峰...網傳乳房受傷4NG行為　醫師給答案　

傻眼！嘉義熱炒店「時價空心菜」一盤竟要320元　店家回應了

比鮮奶茶更讚！「1飲品完勝」品質超穩　一票人推：就是那個味

中華景觀協進會精彩論壇　淨零時代下景觀新角色促進「與自然共好」人類美好生活

雲科大校長遴選結果揭曉！張傳育接棒：目標成為全國最強大學

逢甲夜市沒落不意外？買車輪餅「老闆1舉動」他怒：被這群人玩壞

東北季風又來！雨彈轟7天「北東下到發紅」　降溫時間曝

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

北市教育局基金會助學1.2萬名弱勢生　學童開唱盼各界響應

子不教父之過？他憶國中同學「涉黑命危」下場： 為自己人生負責

台南水道博物館設置觀測巢箱　為貓頭鷹提供飯店式管家服務

不能大力揉雙峰...網傳乳房受傷4NG行為　醫師給答案　

傻眼！嘉義熱炒店「時價空心菜」一盤竟要320元　店家回應了

比鮮奶茶更讚！「1飲品完勝」品質超穩　一票人推：就是那個味

中華景觀協進會精彩論壇　淨零時代下景觀新角色促進「與自然共好」人類美好生活

雲科大校長遴選結果揭曉！張傳育接棒：目標成為全國最強大學

逢甲夜市沒落不意外？買車輪餅「老闆1舉動」他怒：被這群人玩壞

東北季風又來！雨彈轟7天「北東下到發紅」　降溫時間曝

國3竹田段車禍！女駕駛變換車道沒注意　先撞賓士再撞護欄釀2傷

巴黎女生不運動也能瘦　6種生活習慣養起來

精選南投6間親子民宿＆渡假酒店！置身雲霧美景內、湖景盡收眼底

南韓仁川工廠大火　 火勢擴散「連燒30棟」威脅山林！驚悚畫面曝

憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

公司虧錢不用繳所得稅　國稅局：損失金額報錯照罰2.4萬

72歲張菲引退6年「驚爆復出演藝圈」！　工作照流出...招牌造型掀回憶殺

《蔚藍檔案》直播列台灣為國家引中國網友不滿　官方發道歉聲明

醫師娘偷吃2男挨告！開車載小王4度衝摩鐵　酒吧摟抱唾液交融

日氣象廳：熱帶低壓最快今晚生成　若升級颱風估「月底影響日本」

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

iPhone充電到幾%「對電池最好」？　曝1重要設定

台北38年「排隊老店」宣布熄燈

女友髮圈一直消失！他一搜成果超驚人

國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11/5起台北轉運站2樓變空城

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉：每次都按錯

大巨蛋4萬人散場「捷運手扶梯1景象」超危險

不是太魯閣！台灣最強國家公園是「它」

更多熱門

相關新聞

台南做工行善志工送愛助修繕

台南做工行善志工送愛助修繕

為了實現台南市長黃偉哲打造「希望家園」的市政理念，勞工局「做工行善團」修繕志工貢獻專長，回饋社會致力推動公益，幫助弱勢改善居住環境，本週除為柳營區弱勢戶施工修繕，20日志工們繼續接力前往六甲區、安南區進行修繕服務。

台南下營台灣龜生態園區啟用

台南下營台灣龜生態園區啟用

全民趣味路跑歡樂登場黃偉哲歡迎全國跑者齊聚台南

全民趣味路跑歡樂登場黃偉哲歡迎全國跑者齊聚台南

台南26歲男深夜全裸　走廊「單人活塞運動」嚇壞鄰居

台南26歲男深夜全裸　走廊「單人活塞運動」嚇壞鄰居

台南表揚123位社區關懷據點績優志工

台南表揚123位社區關懷據點績優志工

關鍵字：

台南水道博物館觀測巢箱貓頭鷹飯店

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

以為去打工！國三少女慘遭囚禁性侵逾10次

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

少年撞死3人　父親職業曝光

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面