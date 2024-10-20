曾之婕推台南竹篙厝公園為友善寵物專區　符合飼養寵物社會趨勢

▲台南市議員曾之婕參與東區竹篙厝友善寵物公園落成啟用，看著公園裡的友善寵物專區落成啟用，她心裡相當興奮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員曾之婕2023年4月在第一次定期會提案，建議市府在東區竹篙厝公園內，闢建「寵物友善公園」，以符合市民眾飼養寵物的趨勢及需求，20日竹篙厝友善寵物公園落成啟用，曾之婕表示，看著公園裡的友善寵物專區落成啟用，心裡相當興奮。

曾之婕表示，致力推動毛小孩友善專區，其實這類專區在國際間相當多，最重要是不用花太多的預算，去年在提案前，她出國旅遊期間，抱著會勘的心態，特地到美國西雅圖和紐約了解友善寵物專區，和美方人員交流得知，愈先進愈現代的城市，毛小孩友善空間就愈多。

曾之婕說，另外，由於現代人生活壓力緊繃，在各種生活條件有限的情況下，有不少人選擇不婚或結婚不生小孩，所以飼養毛小孩的人就愈來愈多，其實毛小孩也是具有療癒身心靈的作用，這可以從許多人即使下班回家再疲憊，仍然會堅持帶毛小孩外出溜溜可見一班，這時候毛小孩友善專區就很需要，這已經是一個不可擋的趨勢。

曾之婕說，很高興一路催生的竹篙厝公園友善寵物專區落成啟用，也希望市府和動保處能夠更了解這類建設的意義，接下來希望還能持續推動「浪浪」的友善專區或是生活村，讓浪浪不再無家可歸，有更多的場域提供出來收容浪浪，才能夠解決浪浪攻擊人等衍生的問題，曾之婕希望市民朋友能夠理解要推動這類專區的用心良苦。