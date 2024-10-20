守護弱勢修復家園　台南做工行善志工送愛助修繕

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工貢獻專長，為柳營區弱勢戶施工修繕，20日志工們繼續接力前往六甲區、安南區進行修繕服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了實現台南市長黃偉哲打造「希望家園」的市政理念，勞工局「做工行善團」修繕志工貢獻專長，回饋社會致力推動公益，幫助弱勢改善居住環境，本週除為柳營區弱勢戶施工修繕，20日志工們繼續接力前往六甲區、安南區進行修繕服務。

居住於六甲區陳姓兩兄弟，案弟領有身心障礙手冊與兄長同住，兩位皆因身體狀況因素無法工作，僅靠身心障礙補助金生活。居住的屋齡約80年老舊房子，屋頂漏水、地基不穩，恐影響居住安全，但因家境困苦導致無力修護房子。勞工局做工行善團於10/5由泥水工會進行整地，電氣工會配置臨時用電，10/6由勞工志願服務協會出動志工人力，協助將鐵皮建材由廟口搬到案家門前，10/8開始連續三日完成兩房一廳的鐵厝搭建。

20日由電氣工會進行配置水電管路、電線施工。陸續還有鋁製、木工等修繕志工接力施工。今日感謝大台南總工會王孟彥監事到場關心並致送便當為志工加油打氣。陳亭妃立委服務處團隊也帶飲品到場關心。

安南區吳女士一家為低收弱勢家庭，吳女士在丈夫過世後即獨自扶養子女長大，同住的三位女兒和孫子分別領有身心障礙手冊輕、重度，還有三名就學中的孫子女要照顧。家中經濟來源只靠長女擔任臨時工及領取社會補助金維持家裡基本開銷。家中屋況及門窗多處損壞，屋頂及房間漏水，影響居住生活，卻因家境困苦無力修護房子。

今年8月做工行善團接獲通報後前往會勘，並於多次勘查後於20日開始啟動修繕，率先由油漆工會志工就石棉瓦的支架施工固定，再由電氣、泥水、電子機械加工工會分別進行斷、配電、拆除屋頂石棉瓦與搭建新的鐵厝屋頂，之後就室內進行裝潢、安裝新燈具、電源開關並油漆屋內外，期待盡快讓吳女士一家人可以擁有一個安全舒適的家。陳怡珍議員也帶點心慰勞志工。

柳營區42年次的劉姓屋主，目前獨居，每月僅靠8千多元的中低收老人生活津貼維持生活開銷，其所居住的房屋因年久失修，傾頹歪斜，隨時可能倒塌，居住安全令人堪憂，勞工局做工行善團在接獲通報後，隨即招集志工進行會勘，本週先由電氣工會進行電表移装、化糞池放置及配管作業、泥水工會進行屋頂、屋瓦、天花板、拆除清運，後續再由其他工會志工進行鐵皮屋頂安裝、室內裝潢及油漆作業等，期盼讓案主有個溫馨、安全的住所。修繕期間感謝柳營區公所連結勞動服務役人員協助移除室內物品，柳營清潔隊幫忙清潔案家環境與大台南總工會陳美靜副理事長及沈坤海監事會召集人帶來餐飲慰勞辛苦的修繕志工夥伴。

勞工局長表示，感謝做工行善團志工們每週不分假日，不怕辛苦，奉獻他們的專業技能，回饋給南市需要幫助的弱勢家庭。修繕成員不僅只有個人代表，甚至是家庭志工全家出動，本週家庭志工有夫妻、母子 及姊妹檔，分別為油漆工會吳宏興和劉秀英(夫妻)、薛志強和李美瑩(夫妻)、李美芬和李美瑩(姊妹)；電氣工會劉忠義和黃麗卿(夫妻)、林錦雀和吳秉璋(母子)；志協陳來發和苑秀芳(夫妻)。王鑫基局長特別感謝做工行善團每一位志工的付出，才能和勞工局共同守護台南這個富饒人情味的城市，也能讓每一位市民生活開心，居住安心。