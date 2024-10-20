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妃妃姐姐親水萌樂園移師長榮中學　台南校園展現歡笑聲

▲「妃妃姐姐陳亭妃親水萌樂園」，20日下午移師台南市長榮中學，吸引許多當地家庭的熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「妃妃姐姐陳亭妃親水萌樂園」，20日下午移師台南市長榮中學，吸引許多當地家庭的熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

各界引頸期盼的「妃妃姐姐陳亭妃親水萌樂園」，20日下午移師台南市長榮中學，吸引許多當地家庭的熱情參與，活動尚未開始前，就有不少家長帶著小孩來提前參觀，現場的氣氛相當熱烈。

這次活動除了延續水槍衝鋒區、泡沫戲水區和水球大戰區等深受歡迎的設施外，招牌的妃妃歇腳亭也沒有缺席，更特別加碼由民佑中醫診所現場提供義診，讓參加者能得到更適當的建議與診治，為這次活動更賦予一層守護健康的重要意義。

▲「妃妃姐姐陳亭妃親水萌樂園」，20日下午移師台南市長榮中學，吸引許多當地家庭的熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「妃妃姐姐」陳亭妃，與市議員陳怡珍、曾之婕團隊代表、執行長蔡旺詮、長榮中學許德勝校長及眾多里長一同帶領小朋友開啟水槍大戰，現場笑聲不斷，水花四濺。陳亭妃一如既往地穿上輕便的牛仔吊帶褲，與孩子們打成一片，展現無畏形象的親切一面，甚至親自蹲下教導小小孩操作水槍，也與全副武裝、沾滿泡沫的孩子們開心合影。家長們則在「妃妃歇腳亭」稍作休息充電，享用精心準備的飲料和點心，孩子們盡情玩耍，家長們也能度過一個輕鬆愉快的下午。

陳亭妃表示，此次特別感謝長榮中學許校長全力支持與長榮團隊的幫忙，尤其自己的爸爸是長榮校友，所以感覺特別親切，可以藉著這樣的活動跟社區結合，特別有不一樣的意義。而親水萌樂園活動的舉辦已經來到第五場，場場爆滿、人潮洶湧，顯示親子活動的重要性，不只是提供親子之間的互動平台，促進家庭間的聯繫，更能讓家長在繁忙的生活中享有片刻的放鬆。

▲「妃妃姐姐陳亭妃親水萌樂園」，20日下午移師台南市長榮中學，吸引許多當地家庭的熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，未來將持續舉辦更多親子活動，並在政策上推動公共托育和長照據點的增設，讓台南成為更適合居住的城市。期待親水活動不僅促進社區的凝聚力，更希望它成為參加者美好生活回憶的一部分。

許德勝校長指出，非常歡迎立委陳亭妃來到長榮中學舉辦活動，尤其是公益性質的親子萌樂園，更是造福許多家庭，當下二話不說、無條件提供學校場地借用，期待妃妃姐姐的溫暖與關懷能散播到每一個角落。

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