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山陀兒毀靈骨塔「悲傷現況」曝！女兒哭：爸爸不知被淹沒在哪

▲▼ 。（圖／）

▲新北市金山「蓬萊陵園」遭土石流侵襲，塔內受損嚴重。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

颱風山陀兒重創台灣，為北海岸帶來狂風暴雨，新北市金山、萬里等地出現嚴重淹水災情，加上東北季風接力炸雨，一度引發土石流。1名女網友透露，亡父骨灰所在的靈骨塔近日遭遇土石流，家人急忙趕到現場查看，發現內部一片狼藉，尤其爸爸所在的區域更是重災區，「櫃子完全不知道被淹沒在哪裡」。

原PO在Dcard以「颱風後，爸爸的靈骨塔被土石淹了」為題發文，表示「在前幾天（10／15）家人看到新聞報導說，過世的爸爸所在的靈骨塔遭受到土石流，在當下電話聯絡不上，不知道爸爸的骨灰罈是不是有受創。經過家人討論，隔日出發前往金山的蓬萊陵園，到了現場看，寶塔受損比想像比圖片嚴重，外道路也多處坍塌」。

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▲▼受害家屬上網曝光塔內更多悲傷實景。（圖／翻攝自Dcard）

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女網友提到，爸爸所在的樓層在於1樓，當天工作人員說「由於後方的土石坍塌衝到二樓，然後二樓在往一樓及B1」，而爸爸所在A25區是重災區，櫃子完全不知道被淹沒在哪裡，「這幾天持續在等消息，也會在放學時反覆看有沒有人在FB陵園的發最新動態，想知道爸爸祂的骨灰罈有沒有破或是祂是不是被埋在土裡」。

原PO無奈表示，最近又有颱風，家人一直很擔心情況更糟，深怕再一次大水沖刷。貼文曝光後，網友紛紛留言「也有家人放在裡面，有收到簡訊通知取消法會，但看了新聞才知道這麼嚴重」、「我哥也被淹了，阿嬤沒事」、「那這樣能不能塔位退費啊…畢竟都入土為安了」、「這園區好慘，看起來新聞也沒關注」。

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