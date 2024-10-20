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傻眼！嘉義熱炒店「時價空心菜」一盤竟要320元　店家回應了

嘉義某熱炒店炒空心菜一盤320元。（圖／翻攝靠北嘉義臉書）

▲圓盤內的菜餚已經吃光，只剩下蒜頭和幾根空心菜。（圖／翻攝靠北嘉義臉書）

圖文／CTWANT

嘉義一名網友15日去某熱炒店消費，菜單寫時價，結帳才發現空心菜一盤320元，讓她直呼離譜。對此，業者澄清，是「外場人員」算錯錢。

原PO在臉書靠北嘉義發文，「嘉義的物價什麼時候這麼驚人了，剛剛晚餐跟家人去香湖公園附近吃晚餐，點了一盤炒青菜，菜單上寫時價，我們想說一盤青菜是能多貴，結果它真的很貴，一盤炒空心菜要價320元。」

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此文一出，不少人紛紛留言「所以有時候不一定是韭菜，空心菜也是很割」、「沒明碼標價的一率不要買，時價就是釣魚釣潘拉」、「有菜嗎？我只看到盤子」。

據《三立新聞網》報導，原PO表示，「我們其它的餐點加起來是660，所以扣掉就是320元，而且我有再詢問過一次，那個小姐就說現在青菜很貴。」其他業者認為，一把菜約半斤，大概是100元。

該店的菜單上有標大小份，不過標註為「時價」。業者說，颱風過後菜變貴很多，當天是外場是工作人員算錯錢，應該是290元，「我代表我們店內來說抱歉。」原PO說，店家請求原諒，要她刪文。傳統市場業者指出，空心菜近期波動大，3個月前1公斤38元，8月初漲到62元。

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