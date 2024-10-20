送機擁抱限時3分鐘！「這機場」公告：要深情告別請到停車場

▲不少情侶在機場擁抱送別。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

在電影或是偶像劇中，機場是個離情依依的地方，情侶總要擁抱好一陣子。不過，紐西蘭達尼丁國際機場近日祭新規，送機擁抱時間限3分鐘，如果要深情告別，請在停車場。

據《獨立報》報導，紐西蘭達尼丁國際機場的標誌寫，「最長擁抱時間3分鐘，並建議如需深情告別，請在停車場。」此規定一出，在臉書引發爭議。一名網友說，這個時間限制不人道，不能對擁抱祭出時間限制；也有人表示，在美國甚至不希望你待在那；更有人批，誰會抱3分鐘，大部分是家人還有老朋友。

▲紐西蘭達尼丁國際機場祭新規，送機擁抱時間限3分鐘。（圖／翻攝Dunedin Airport臉書）

達尼丁機場網站指出，此舉是為了改善航站樓周圍的交通和安全性，減少堵塞，讓旅客更安全下車。據悉，機場有超過1200個停車位，空間充足，而最遠的停車場距離主航站樓入口僅400公尺。

至於為何沒有專門的接送區，機場解釋，他們的停車場一直是接送區，能免費停15分鐘，提供充足的接機時間，而不會顯得匆忙。

此外，去年超過1/3的英國機場，提高了送機費用，研究指出，20個機場只有7個收臨停接送區（Kiss and fly）費用。費用增加1英鎊（約新台幣41元）的機場為蓋特威克機場（10分鐘6英鎊），愛丁堡（10分鐘5英鎊）、伯明罕（15分鐘5英鎊）和布里斯托（10分鐘6英鎊）。

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