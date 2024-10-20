子不教父之過？他憶國中同學「涉黑命危」下場： 為自己人生負責

▲15歲少年開車衝撞知名臭豆腐小吃攤，釀3死2傷。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

近日台北一名15歲少年無照開車，衝撞東湖市場的臭豆腐小吃攤，釀成3死2傷悲劇，引起外界關注。知名醫師姜冠宇就感嘆，「看到新聞上的父親一路道著歉，子不教，真的是父之過嗎？我不知道」，並分享自己自己中學時代的經歷。

姜冠宇在臉書粉專發文分享自己中學時代的經歷，回憶班上一位同學的叛逆行為。他指出，這位同學在中學時期經常帶人打架，後來更加入黑道，享有金錢、勢力，甚至收取保護費。儘管導師屢次勸說，但該同學始終不改。

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姜冠宇說到，導師與其父親溝通時，對方身為成功商人的父親，卻也感到無力，坦言「我已經盡力了。」直到有一天，這名同學向父親透露自己有生命危險，事情才引發家庭與校方的警覺，但該名同學隨後便從校園和同學的生活中消失，彷彿從此退出了人生舞台。

姜冠宇表示，「我是認為很多家庭都會面臨這樣的狀況，家裡要衝事業，但是小孩正處於叛逆期，他很需要自己被認同，但是並不知道自己的方法對不對，沒有法治觀念，更沒有體會過任何事情做出去的代價，所以小孩就走歪出事，家長才驚醒他疏忽了一切」。

姜冠宇提到，自己也有看過在美國做生意朋友當爸爸的，「這家庭是兩邊飛，跟太太約好，夫妻可以分開沒有關係，但是小孩當下一定要有人陪在身邊，不然一碰到校園藥物問題，就完蛋了」。

姜冠宇也強調，到了國中階段，家長應逐漸減少對孩子的過度保護，讓他們學習如何保護自己。真正的獨立，不僅是財務上的自立，更是行為上的自律。只有在理解行為後果的前提下，孩子才能準備好面對成人世界的權利與責任。

然而現代父母面臨著比以往更多的壓力，工作時間長，與孩子相處的時間被壓縮，再加上網路與社交媒體的盛行，家長無法時時刻刻監控孩子接觸到的信息。這就要求家長儘早通過各種方式，教導孩子對自己的行為負責，明白「沒有保護到底的義務，錯誤的代價只能由自己承擔」。

姜冠宇直言，「父母的責任只有扶養你、輔助你，沒有保護你到底的義務，一旦有太離譜的錯誤，沒有人能夠支付那當下的代價，你必須為你自己的未來人生負責」。

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