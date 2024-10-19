陳時奮爆凌濤論文「大規模抄襲」：完全經不起誠信檢驗

▲陳時奮指控凌濤論文抄襲，並且點出遭到抄襲的對象。（資料照／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

【19日深夜11：10更新】：凌濤對此表示，陳時奮沾沾自己在臉書指稱他論文抄襲的文章，就像發現新大陸一樣，但先前這件事被惡意造謠時，陽明交通大學就已召開學倫會，經過書面審查、面談、視訊，以及數次會議後，內外審委員共同召開會議，認定他的論文無涉抄襲。

凌濤說，公眾人物接受檢驗是常態，他的論文已接受學倫會檢驗，毫無問題，「綠營側翼講的不是事實，但我們不是陳吉仲、林智堅，不會濫用司法資源。英系的側翼網軍也不要輸不起，出來洗版，徹底翻車承認即可。」而他也表示，他在高院最後陳述時曾說，2022年間他們被指摘抄襲，當時並無提告，而是出席了審查會，最後證實無涉抄襲，這些舉動高下立見。

旅美教授陳時奮19日在臉書上爆料，桃園市議員凌濤的碩士論文涉及「大規模的抄襲」，並且將掌握的證據全都發布出來，抨擊凌濤是「雞鳴狗盜之徒」。

陳時奮在臉書上指稱，凌濤取得交通大學企管碩士的論文，涉及「大規模的抄襲」，若依照凌濤檢驗他人的標準，應該自我了斷，「主動向交大自首，並繳回作弊取得的碩士學位」。

陳時奮同時也將自己所掌握的證據，發布在臉書的貼文當中，指稱凌濤抄襲的對象，是2009年取得英國Loughborough University博士學位的中國留學生Yizhe Dong。

▼陳時奮在臉書上指控凌濤論文抄襲。（圖／翻攝臉書／翁達瑞）



陳時奮指稱，凌濤指控陳吉仲抄襲時義正詞嚴，就像是匡正社會風氣的道德聖人，「撰寫碩士論文時，凌濤其實就是雞鳴狗盜之徒，完全經不起誠信的檢驗。」

陳時奮也說，他要提醒凌濤，在刮別人的鬍子以前，別忘記刮自己的鬍子，「凌濤有空要多照鏡子，才不會忘了自己一臉都是毛！」