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快訊／陳時奮爆論文抄襲　凌濤打臉：2022年陽明交大認證無抄襲

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

▲凌濤碩士論文遭陳時奮爆是抄襲。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（19日）爆料，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤取得交通大學企管碩士的論文，涉及大規模抄襲，完全經不起誠信的檢驗。凌濤對此回應，2022年自己與藍委王鴻薇緊追前新竹市長林智堅論文抄襲一事時，就遭綠營民代跑到陽明交大檢舉，當時陽明交大的結論就是無涉抄襲，「拿舊聞、舊資料來檢驗，笑死人。」

凌濤指出，綠營不僅選舉輸不起，外交輸不起，沒想到連官司都輸不起。對於某位自稱旅美學者的網紅陳時奮，沾沾自喜在臉書貼出指稱本人論文抄襲，好像發現新大陸，某特定媒體還率先推播新聞，簡直貽笑大方。

「2022年我接著王鴻薇，把林智堅論文抄襲最後一張拼圖完成，當時民進黨民代及他黨市議員參選人早就跳腳，」凌濤說，依照這位陳時奮指稱的論點跟資料，立馬跑到陽明交大檢舉，哪裡輪得到你全台論文風波兩年後，才想到要檢驗？「拿舊聞、舊資料來檢驗，笑死人。」

凌濤強調，國民黨向來開大門走大路，在之前遭惡意造謠時，陽明交通大學召開學倫會，經過書面審查、面談、視訊，數次會議、內外審委員共同召開會議，「結論是本人論文無涉抄襲。」

「我在此呼籲媒體好朋友引用陳姓人士臉書內文，再請善盡查證義務及平衡報導，謝謝。」凌濤表示，陳時奮對於林智堅、陳吉仲、潘孟安、鄭文燦涉嫌抄襲不置一詞，網友於今日質疑他雙標，他還嗆網友要去看完林智堅論文，其評論已不具任何公信力。

凌濤認為，公眾人物接受檢驗是常態，自己的論文已經接受學倫會檢驗，毫無問題。綠營側翼講的不是事實，但國民黨不是陳吉仲、林智堅，不會濫用司法資源。英系的側翼網軍也不要輸不起，出來洗版，徹底翻車承認即可。「順帶一提，我在高院最後陳述時曾表示，2022年我們被指摘，當時沒有提告指摘我們的人，反而直接出席陽明交大審查會，並證實並無涉抄襲，高下立見。」
 

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