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桃園失聯外籍移工逐年增加　凌濤要求市府重視工作權

▲桃園失聯外籍移工逐年增加

▲市議員凌濤針對「外籍移工工作權益保障」議題質詢。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市的外籍移工人數逾13萬人，為全台最多，然失聯的外籍移工人數逐年增加。市議員凌濤18日於市議會定期會勞動局工作報告中，要求市府重視「外籍移工工作權益保障」。副市長蘇俊賓表示，桃園4.8兆年產值，有相當的比例是來自移工的貢獻，市府將由跨單位提案，讓移工在桃園的生活能夠有相對便捷、相對資訊能夠取得的權利。

▲桃園失聯外籍移工逐年增加

蘇俊賓副市長針對失聯的外籍移工人數，桃園出現逐年增加提出說明，大概要分成三種層次來看。第一個層次是有些移工，他在進來台灣的時候，他就是有計畫要走其他的途徑了，那這是移民署要來規範，我們一直積極跟移民署溝通，這型態移工是實際上希望得到其他的可能性，這應該在源頭就防堵，這是第一種情況。

第二種情況是我們的對待關係，就是剛才勞動局長提到，我們針對很多的雇主，希望說給他更多的輔導跟資源，能夠善待移工，甚至給他一定程度工作的人權，這些都要來加強；但是，第三種是比較不同的形態，是移工並不是從桃園離開的，而是從其他縣市過來的，但是它事實上是非法移工，這些桃園的比例也很多，這一點也應該跟中央一起來處理，包含：稽查、轉介、輔導。

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