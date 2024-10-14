謝國樑守住基隆　凌濤揭「綠營3錯誤」：林右昌壞了賴清德整盤棋

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日落幕，最終罷免不成功。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（14日）表示，林右昌口口聲聲「沒有政黨介入」，但事實上卻是議員介入連署、立委站台、黨部發文宣黑函，全民都看在眼裡。他也指出罷免失敗的「3個理由」認為，林右昌的無能終結了賴清德的大罷免算盤。



凌濤表示，林右昌在親自領軍的狀況下，從自己當年得票101010票，潰敗到如今69995票，連罷免門檻都沒過，若罷免當成是一場球賽，可以說是「丟球又丟人」，林右昌壞了賴清德一整盤棋，秘書長位子下台恐已開始倒數計時。

凌濤認為，「身為前市長，林右昌應該要正視基隆民眾用選票對他的否定」，反之謝國樑得票率從2022年的52.92%，成長到這次的55%，代表基隆市民肯定謝國樑的施政，也直接證實黨中央與基隆決策以科學民調、民心所向為基礎，定調熱戰，催出關鍵支持力量，謝國樑一舉過關。

凌濤指出，這次民進黨介入罷免案，失敗的理由有三。第一「林右昌市府違法亂紀的市政負債」、第二「綠營及側翼無端發動罷免的低劣政治判斷」、第三「民進黨實質介入但表面切割的虛偽態度」。

凌濤再指，林右昌口口聲聲「沒有政黨介入」，但事實上卻是「失敗的政黨介入」，議員介入連署、立委站台、黨部發文宣黑函，全民都看在眼裡。

最後，凌濤強調，林右昌政治智慧低下、操盤能力拙劣的程度，明明是最大戰犯，卻能穩坐秘書長位子，蘇巧慧要小心了，賴清德口口聲聲提醒的「勿談黨內初選」，可能只是話術，是為了給「朕選之人」更多鴨子划水的空間。

▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）